Bodo dvakrat plačali hrambo matičnih celic?

Kaj se dogaja z vzorci popkovnične krvi, ki jo je okoli 4000 staršev zaupalo v hrambo zdaj že propadli Biobanki? Še do danes niso dobili natančnega odgovora na to vprašanje. »Ne vem, ali so tam sploh še celice ali ne. Jih pravilno hranijo?« nam je povedala ena od mam, ki se je leta 2018 odločila, da v Biobanki shrani vzorce. Pravi, da takrat ni dvomila o tem podjetju, zato je tudi plačala 2300 evrov za dvajset let hrambe vzorcev pri njih. »Jezi me, da nas ni nihče obvestil o propadu Biobanke,« je razočarana sogovornica, ki se je prek facebook skupine Propad Biobanke združila z drugimi starši. S ciljem, da zadevi pridejo do dna.

Prepričani so, da jih je na cedilu pustila tudi država oziroma njene nadzorne ustanove, v tem konkretnem primeru Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Vzorce je namreč prevzelo podjetje GaiaCell, d.o.o., ki je, kot so nam pojasnili na JAZMP, dovoljenje za izvajanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami pridobilo 3. septembra 2024, po opravljenem verifikacijskem pregledu avgusta 2024. Omenjeno podjetje sicer deluje v istih prostorih kot propadla Biobanka, slednja pa naj bi prenehala poslovati že na začetku spomladi. »GaiaCell je hranila matične celice približno pol leta brez dovoljenja JAZMP,« opozarjajo starši.

Podjetje deluje v istih prostorih kot propadla Biobanka. FOTO: Dejan Javornik

»Ja, nepojmljivo, vzorci popkovnic, popkovnične krvi in zobkov, ki vsebujejo otroške matične celice, so ostali zapuščeni v naših najetih prostorih,« je za Novice pojasnila ekipa GaiaCell in dodala, da so vzorci shranjeni v Trzinu skladno s pogodbo, ki so jo starši sklenili z Biobanko. »Sedež podjetja MBSI, ki je lastnik Biobanke in Educell, je v Švici. Podjetji MBSI – Švica in Vincula Grup – Beograd imata znane lastnike. Dostopni so v javnih bazah AJPES, večinski lastnik je Aleksandar Ljubić. Podpiramo vse iniciative staršev, odgovornih organov in medijev, da soočite lastnike Biobanke z odgovornostjo po pogodbi, ki jo imajo do staršev.«

Vzela kredit

Potem ko je z Biobanke v začetku letošnjega leta odšel direktor Marko Strnad, so se morali v GaiaCell, kot so tam še dodali, odločiti, ali vzorce prepustijo propadu ali skrbijo zanje še naprej.

»Iz perspektive medijskega poročanja zadnjih dni je bila mogoče celo napačna odločitev, četudi je bila edina pravilna in etična, da je dr. Gordana Kalan Živčec najela kredit, da skrbimo za njih naprej in postavimo novo podjetje, ker večinski lastnik BB Aleksandar Ljubić podjetij Biobanka in Educell ni želel prodati, kljub težavam, ki so jih imeli. Lastnik Aleksandar Ljubić in direktor Marko Strnad sta imela dolžnost, pravno podlago, da o težavah Biobanke neposredno seznanita starše, pa tega nista naredila,« razložijo v podjetju.

Gordana Kalan Živčec je najela kredit, da lahko še naprej skrbijo za vzorce. FOTO: Blaž Samec

Z Biobanke je v začetku letošnjega leta odšel direktor Marko Strnad. FOTO: Leon Vidic

In še: ker ni bilo prodaje Biobanke, ni pravnega nasledstva na GaiaCell, in ker ni bilo prodaje Educell, ni pravnega nasledstva na GaiaCell. »Poudarjamo, da nimamo nobene komunikacije z matičnim podjetjem Biobanka in ni nobenega dogovora, saj podjetje že več mesecev nima direktorja in se lastnik ne oglaša,« so nam zatrdili. Mimogrede, z vprašanji smo se obrnili tudi na Biobanko, a odgovora nismo prejeli.

1. Na JAZMP ugotavljajo pravno nasledstvo Biobanke. 2. Starši v negotovosti zaradi vzorcev popkovnične krvi. 3. Vzorce ustrezno varujemo, zagotavljajo na GaiaCell.

»Trenutno na inšpekciji JAZMP v sodelovanju z drugimi državnimi organi poteka postopek ugotavljanja pravnega nasledstva Biobanke, d.o.o., in možnost prevzema vzorcev s strani podjetja, ki je zavezanec za nadomestno shranjevanje vzorcev Biobanke, d.o.o. To je tudi postopek, ki ga zakon predvideva v primeru, ko podjetje preneha z dejavnostjo,« so nam odgovorili z JAZMP. Kot tudi, da ima Biobanka, d.o.o., sporazum z dvema ustanovama za tkiva in celice, a nobena od njiju ni GaiaCell, d.o.o.

Na naše vprašanje, kateri sta ti dve podjetji, so odgovorili: »Inšpekcijski postopek je še v teku, zato tega ne moremo komentirati.« Enak odgovor smo dobili ob vprašanju, s katerima dvema podjetjema je v primeru prenehanja poslovanja GaiaCell za nadomestno hrambo sporazum podpisal GaiaCell.

Za hrambo že plačali

Pri GaiaCell, ki ga vodi nekdanja prva dama Zdravniške zbornice Slovenije, sicer zatrjujejo, da so vsi vzorci »skrbno in varno shranjeni« in da upoštevajo vse usmeritve JAZMP. »Vzorce ustrezno varujemo (nadzor JAZMP je to potrdil), kar je v zvezi z njimi tudi naš izključni namen,« so dodali.

Biobančništvo, kot trdijo, ni in ne bo njihova primarna dejavnost. FOTO: Dejan Javornik

Kaj pa pravijo na navedbe staršev, da bi, četudi so za hrambo že plačali Biobanki, zdaj GaiaCell od njih zahteval 20 oziroma 24 evrov na mesec za hrambo ene matične celice? »Poslovni model Gordane Kalan Živčec je osnovan na pričakovanju, da bomo starši prisiljeni v izbiro, ki bo njej v prid. Da torej ostanemo in plačujemo mesečno/letno najemnino. In tak model zagotavlja neskončni cashflow (denarni tok, op. p.),« je prepričan eden od staršev.

V podjetju so nam odgovorili, da biobančništvo ni in ne bo njihova primarna dejavnost. »GaiaCell potrebuje veliko manjšo kriobanko, kot jo je prisiljena vzdrževati, da ohranja varne vzorce matičnih celic otrok. Naša dejavnost je posvečena razvoju novih oblik zdravljenja z matičnimi celicami, CAR-T-ji in TIL-i!«

Vzorce je prevzel GaiaCell. FOTO: Jože Suhadolnik

Poudarjajo še, da so jih »globoko prizadele grobe objave medijev, ki so hudobne«: »Dr. Kalan Živčec še vedno opravlja delo v nujni medicinski pomoči, na terenu, ob vseh nujnih stanjih, vključno z reanimacijami in prometnimi nesrečami. Dela več kot 37 let. Stara je 63 let in nikoli ni nikogar ogoljufala. Obsojena je bila za dajanje nematerialne koristi tretji osebi kot direktorica ZD Izola. Nikoli si ni ničesar nezakonito prisvojila, niti se okoristila na račun drugega. Če ima 'slabo medijsko podobo', lahko odgovorimo samo z nagrajenim bobom: Največ imajo za povedati o ljudeh tisti, ki jih sploh ne poznajo.«

Pred dnevi je Gordana Kalan Živčec za Pop TV povedala, da če se starši odločijo za nadaljnjo hrambo pri njih, jim bodo pripravili nove pogodbe, drugi pa se lahko odločijo za hrambo pri drugem ponudniku. In da meni, da je cena hranjenja pri njih celo nižja kot drugod. N