Bo gorivo dražje ali cenejše?

Vlada je zaradi enormnega višanja cen goriv pred dvema mesecema ukinila prispevek za učinkovito rabo energije ter omejila marže na servisih zunaj avtocest.

Zdaj so ugotovovili, da izpad zaradi neplačevanja okoljske dajatve zmanjšuje financiranje že odobrenih projektov Eko sklada, zato ga vrača v uporabo. V ponedeljek so na dopisni seji sprejeli, da bo prispevek za dizelsko gorivo znašal 0,800 centa, za motorni bencin pa 0,736 centa.

Prihodnji teden pa se bodo ob ponovni uveljavitvi omenjenega dvignile tudi regulirane trgovske marže, in sicer na 0,0983 evra za liter dizla in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina.

Nabavne cene naftnih derivatov so v zadnjem tednu padale, če se bo to nadaljevalo, se lahko zgodi, da se cena goriv niti ne bo zvišala kljub dvigu dajatev in marž, saj bi lahko to povišanje kompenziralo znižanje nabavnih cen.