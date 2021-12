Bo covidno potrdilo veljalo le devet mesecev?

Po neuradnih informacijah portala 24ur naj bi svetovalna skupina ministru za zdravje predlagala nekatere novosti o cepljenju s tretjim odmerkom in veljavnosti covidnih digitalnih potrdil. Kot poročajo, so predlagali skrajšanje obdobja, po katerem bi lahko ljudje prejeli poživitveni odmerek, in sicer na tri mesece po drugem odmerku. Omejili pa bi tudi veljavnost covidnega potrdila o cepljenju, ki bi po mnenju svetovalne skupine moralo veljati devet mesecev. Kot razlagajo, začne imunost po nekaj mesecih popuščati, po poživitvenem odmerku cepiva pa se količina protiteles spet poveča in dvigne se celična imunost.

»Poživitveni odmerek močno poveča koncentracijo protiteles, ki po osnovnem cepljenju pričakovano upadajo. Ne gre le za to, da bi bilo cepljenje zares učinkovito šele po tretjem odmerku, nekaj mesecev sta zadoščala dva odmerka oziroma osnovno cepljenje. Res pa je, da pri cepivih dosežemo dolgotrajno zaščito šele po več odmerkih, osnovni shemi in poživitvenih odmerkih, ki so za nekatera cepiva svetovani vse življenje,« pravi Bojana Beović.

Da tretji odmerek cepiva pomembno dvigne nivo protiteles, na precej višjo raven kot po dveh odmerkih, pravi tudi Roman Jerala s Kemijskega inštituta. »To izboljšanje so potrdili v kliničnih raziskavah kot tudi na terenu, zato bi se morali v čim večji meri povečati delež tistih, ki so trikrat cepljeni. Ema je prejšnji teden priporočila tretji odmerek že od tretjega do šestega meseca po drugem odmerku, odvisno od lokalne epidemiološke situacije. Zato tudi kljub padcu zaščite proti različici omikron še vedno ostane 75-odstotna zaščita.«

Več o tem preberite tukaj.

​