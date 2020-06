Blokiran Trg republike v Ljubljani, na pomoč klicali reševalce (VIDEO)

Včerajšnji protest v Ljubljani je bil nekoliko drugačen od prejšnjih, saj je policija tokrat Trg republike blokirala z varovalnimi ograjami praktično v celoti. A ne glede na prepreko je 27 oseb malo po 17. uri preskočilo varovalne ograje in se posedlo na sredino trga. Policisti so jih večkrat opozorili, da so na območju omejenega gibanja in da naj se odstranijo. Osebe zakonitih ukazov policistov niso upoštevale, zato je bilo 16 oseb fizično odstranjenih za ograje, preostale osebe pa so same zapustile območje.Po odstranitvi oseb so policisti pri eni izmed oseb zaznali slabo počutje, zato so takoj zaprosili za reševalno vozilo. Oseba je bila odpeljana na preventivni zdravniški pregled.V postopku so ugotovili identiteto 27 oseb in jim izdali plačilni nalog zaradi kršitve 22. člena zakona o varstvu javnega reda in miru.Malo pred 19. uro so se protestniki pričeli zbirati na Prešernovem trgu in okolici, kjer se jih je zbralo okoli 7000, nato pa so organizirano odšli v smeri proti Slovenski cesti ter krožili med ulicami v centru mesta. Dogodek je večinoma potekal mirno, so pa policisti zaprli več ulic v okolici zaradi zagotovitve varnosti. Policisti so pri varovanju shoda opravili še 30 postopkov ugotavljanja identitete in ugotovili še kršitev zakona o javnih zbiranjih in tri kršitve zakona o osebni izkaznici.Nadaljuje se zbiranje obvestil glede dogodka, v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj pa se bo ukrepalo v skladu z zakonodajo, so sporočili iz PU Ljubljana.