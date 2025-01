Blizu slovenske meje potrjena kuga drobnice

Kot da ne bi bilo dovolj afriške prašičje kuge, goveje parkljevke in slinavke, ptičje gripe, atipične kokošje kuge in drugih težav, s katerimi se ubadajo rejci živine ter pridelovalci hrane, se je pojavila nova skrb. Na Madžarskem, v bližini meje s Slovenijo, so potrdili pojav kuge drobnice. Bolezen so diagnosticirali pri živali, ki izvira iz Romunije. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) rejce zato poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov.

Madžarske oblasti so sum na pojav kuge drobnice (Peste des petits ruminants – PPR) v naselju Szentgyörgyvölgy (nedaleč od Dolge vasi pri Lentiju, op. p.) na zahodu države postavile na podlagi pozitivnih rezultatov preiskav vzorcev krvi v okviru programa nadzora. Bolezen so potrdili pri živali, ki je že kazala klinične znake bolezni. Takoj so uvedli ukrepe v skladu z Uredbo 2020/687/EU, vključno z zaporo okuženega obrata, pokončanjem dovzetnih živali v okuženem obratu in njihovim neškodljivim uničenjem ter epidemiološkim poizvedovanjem.

Zaradi bližine okuženega obrata slovenski meji se je danes sestalo državno središče za nadzor bolezni. Pregledali so prve informacije o situaciji PPR na Madžarskem in preverili možne nadaljnje ukrepe. O razvoju situacije, morebitni določitvi območja z omejitvami in ukrepih bo UVHVVR javnost in deležnike sproti obveščala.

Posebno nevarna bolezen

Kuga drobnice spada med posebej nevarne bolezni živali – bolezni kategorije A. Gre za bolezni, ki se v Evropski uniji običajno ne pojavljajo, ob morebitnem pojavu pa je treba nemudoma sprejeti ukrepe za njihovo izkoreninjenje. Povzroča jo morbillivirus, ki je tesno povezan z virusom goveje kuge. Virus prizadene koze, ovce, nekatere divje vrste malih prežvekovalcev ter kamele. Za PPR sta značilni visoka obolevnost in umrljivost, bolezen pa povzroča tudi veliko gospodarsko škodo.

Bolezen je bila v Evropski uniji prvič potrjena leta 2018 v Bolgariji, kamor se je razširila iz sosednje Turčije, kjer je stalno prisotna. Julija 2024 so bolezen potrdili tudi v Grčiji in Romuniji, ki sta pred tem veljali za prosti PPR.

Poziv k dosledni biovarnosti

UVHVVR rejce ponovno opozarja na pomen spoštovanja in doslednega izvajanja biovarnostnih ukrepov. Pri nakupu živali naj bodo pozorni na njihov izvor in jih kupujejo le iz preverjenih rej, pri čemer cena ne sme biti edino vodilo. Zmanjševanje tveganja za prenos bolezni je ključno za zaščito zdravja živali in preprečevanje gospodarskih izgub.

Kuga drobnice je visoko nalezljiva bolezen, ki zahteva takojšnje ukrepanje za preprečitev njenega širjenja. UVHVVR bo o vseh nadaljnjih postopkih in ukrepih sproti obveščala javnost.