Blejsko jezero: po novem prepovedano pristajanje supov, kajakov in kanujev na otoku

V zadnjih letih so na Bledu zaznali težave s plovili na električni pogon (električne in motorne deske), ki predstavljajo nevarnost predvsem za kopalce. Slednji bodo za uporabo na jezeru v skladu z Odlokom izrecno prepovedani. Plovila, ki na Blejskem otoku nimajo predvidenega priveza, na otoku ne bodo več mogla pristajati. Spremembe odloka se uveljavljajo z vidika študije zmogljivosti priveza plovil na otoku in namenom zagotavljanja varnosti kopalcev.

Na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Bled so sprejeli spremembe in dopolnitve Odloka o plovnem režimu po Blejskem jezeru.

Sprememba odloka pomeni omejitev pristajanja na območju otoka za vsa plovila, ki nimajo predvidenega priveza – kot so na primer supi, kajaki in kanuji. Rekreacija na jezeru je z omenjenimi plovili še naprej možna, pristajanje na otoku pa ne. Obiskovalce, ki bodo otok obiskali z omenjenimi plovili, bodo ozaveščali in usmerjali zaposleni na otoku ter redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva občine Bled, Bohinj in Železniki.

Blejski otok, ki meri zgolj 8.000 m2, ima omejeno število pomolov, ki so namenjeni za privez pleten, lesenih čolnov z vesli, plovil za dostavo na Blejski otok in hidrobusov, so ob tem poudarili na Bledu.