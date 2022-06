Bivši poslanci ne najdejo zaposlitve? Za nadomestilo jih je zaprosilo 37

Na volitvah konec aprila se je sestava državnega zbora zelo spremenila. V parlamentu je ostalo le 30 poslancev prejšnjega sklica, ostali so novinci. Parlament so po preteku mandata zapustila številna znana imena, med temi so bili Aleš Hojs, Marjan Pojbič, Mojca Škrinjar, Alenka Bratušek, Maša Kociper, Jerca Korče, Jani Möderndorfer, Rudi Medved, Zmago Jelinčič Plemeniti, Violeta Tomič ... Parlament so zapustili vsi poslanci LMŠ, SAB, Desus in SMC. Nekateri, ki se jim ni uspelo znova prebiti v parlament, so se vrnili na stara delovna mesta, drugi se bodo upokojili, kar veliko nekdanjih parlamentarcev pa je zaprosilo tudi za nadomestilo.

Kot so nam pojasnili v državnem zboru je vlogo za nadomestilo oddalo kar 37 nekdanjih poslancev, a imen za zdaj še ne razkrivajo. »Vlog nekdanjih poslancev za uveljavljanje pravice do nadomestila je 37. Po rešitvi vseh vlog bo seznam upravičencev objavljen na spletnem portalu Državnega zbora,« so pojasnili.

Iz državnega zbora so se poslovila številna znana imena. Aleš Hojs, Marjan Pojbič, Mojco Škrinjar, Jure Ferjan, Karmen Kozmus Ferjan, Marko Pogačnik, Robert Pavšič, Jerca Korče, Brane Golubović, Jani Möderndorfer, Nik Prebil,Tina Heferle, Maša Kociper, Aljaž Kovačič, Lidija Divjak Mirnik, Igor Peček, Andreja Zabret, Igor Zorčič, Jože Lenart, Andrej Rajh, Marko Bandelli, Branislav Rajić, Vojko Starović, Branko Simonovič, Franc Jurša, Robert Polner Ljubo Jasnič, Monika Gregorič, Gregor Perič, Mojca Žnidarič, Dušan Verbič, Zmaga Jelinčiča, Dušana Šiška, Janija Ivanuše, Violeta Tomič, Marko Koprivc, Samo Bevk, Franc Trček, Gregor Židan,Tadeja Šuštar, Mihael Prevc, Mateja Udovč, Dušan Verbič, Mojca Žnidarič.

Komu pripada 80 odstotkov zadnje plače?

Kdo je upravičen do nadomestila? Zakon o poslancih pravi, da poslanec, ki mu je prenehal mandat in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve in ne izpolnjuje minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine, ima, dokler se ne zaposli ali začne opravljati pridobitne dejavnosti oziroma dokler ne izpolni navedenih pogojev za upokojitev, pravico do nadomestila v višini 80 % zadnje plače, ki jo je prejemal, ko je opravljal funkcijo, vendar najdlje šest mesecev od prenehanja mandata.

Zakon določa tudi, da se pravica do nadomestila lahko podaljša do izpolnitve navedenih pogojev za upokojitev, vendar najdlje še za šest mesecev. Poslanci, ki so bili na funkciji več zaporednih mandatov pred mandatom, ki jim je potekel, jim pripada za vsak prejšnji zaporedni mandat pravico do dodatnega trimesečnega nadomestila plače, vendar ne več kot šest mesecev skupaj.

Ne pripada vsem

Do nadomestila pa ni upravičen poslanec, ki mu je funkcija poslanca prenehala pred potekom šestih mesecev od potrditve mandata, nima pravice do nadomestila plače. Prav tako do nadomestila ni upravičen poslanec, ki je bil do potrditve mandata v delovnem razmerju in mu pravice ter obveznosti iz tega delovnega razmerja na podlagi sporazuma z delodajalcem mirujejo, po prenehanju mandata nima pravice do nadomestila.

Zakon določa še, da se čas prejemanja nadomestila poslancu, ki mu je prenehal mandat, šteje v delovno dobo. V tem času je socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zavarovanje oseb v delovnem razmerju, ob upokojitvi pa mu pripada pravica do odpravnine.

Do nadomestila so po prenehanju mandata upravičeni tudi ministri, a njim rok za vložitev vloge za nadomestilo po prenehanju mandata še ni potekel.