Bivši minister tako grdo označil Fajonovo in njene kolegice, nato se je opravičil (FOTO)

Zunanja ministrica Tanja Fajon se huduje nad zapisom nekdanjega ministra in uglednega ekonomista Jožeta P. Damijana, ki je njeno sproščeno fotografijo z vrha Nata, objavljeno na Twitterju, delil s pripisom: »Kokoši.«

»Sramotno je, da v državah ministric Nemčije, Avstrije, Belgije, Norveške in pri nas beremo kak šovinizem, seksizem in nesprejemljivo retoriko širijo javne osebnosti v našem prostoru,« je zapisala.

Damijan se je za zapisano že opravičil, vendar opravičilu dodal pojasnilo, ki marsikoga ne prepriča. Takole pravi: »Tanja, se opravičujem. Naj pojasnim, da oznaka ’kokoši’ nikakor ni bila mišljena seksistično, ampak je letela na obnašanje dotičnih oseb na sliki. Resna zunanja politika pač ni poziranje za objave na Twitterju in Instagramu z namenom poudarjanja spolne agende, pač pa kilometrina in konkretni dosežki za interese držav, katere zastopajo. In tukaj ne šteje spol, pač pa rezultati. Sem pa tvit izbrisal po eni uri zaradi zavedanja, da bi ga kdo na eni ali drugi strani utegnil zlorabiti v namen seksistična propagande.«

Komentatorji pod zapisom z opravičilom niso bili zadovoljni. Nekateri so ga poimenovali kar neopravičilo. Fajon pa se je na opravičilo odzvala z besedami: »Pametno. Prepozno. Žal.«