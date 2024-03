Kar so napovedovali že marca lani, ko so v župniji Beltinci opravili birmo brez spremljanja botrov, se uresničuje. Soboški škof dr. Peter Štumpf je namreč lani po posvetu z duhovniki in nekaterimi laiki sprejel odlok, po katerem birmancev pri prejemu zakramenta ne bodo več spremljali botri. Ta odločitev je sprožila razpravo in različna mnenja med verniki, nekateri so se spremembi odločno uprli. Zagovorniki izločitve botrov s škofom na čelu so stališča podkrepili s trditvami, da jih večina ne ustreza pogojem Katoliške cerkve. In če lani ni bilo botrov samo v Beltincih, jih letos ne bo na območ...