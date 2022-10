Bil je legenda ljubljanskih brezdomcev: »To je bil njegov park, tukaj je celo poročil žensko in moškega«

Društvo Kralji ulice in Mestna občina Ljubljana sta ob dnevu brezdomstva v Miklošičevem parku v Ljubljani odkrila spominsko ploščico znamenitemu brezdomcu Antonu Puglju - Tončku, ki je preminil leta 2020.

Predsednica društva Hana Košan je ob dogodku opozorila, da v Sloveniji še vedno ni definicije brezdomstva, število brezdomnih pa strmo narašča.

Ljubljanski podžupan Dejan Crnek je napovedal, da se bo konec naslednjega leta začela gradnja novega centra za brezdomce na Poljanski cesti. V njem bo prostor za tiste, ki se dnevno soočajo z brezdomstvom, in za tiste, ki bi potrebovali prostor za dolgoročen napredek. Občina se po Crnekovih besedah zaveda, da je prestolnica za brezdomce prostor, kjer so lahko za svoje življenje pridobili malce več, in tako bo tudi ostalo. Ob tem si želi, da bi sodelovanje občine z brezdomci še naprej ostalo plodno, občina pa bo širila sredstva, ki jih namenja temu vprašanju.

Bil je tako znan, da so Miklošičevemu parku v Ljubljani tisti, ki tam hodijo po vsakdanjih poteh, rekli kar Tončkov park. Anton Pugelj, legenda med ljubljanskimi brezdomci, je imel v njem dnevno sobo trideset let, so zapisali o njem v Delu.

Ob tej priložnosti se je Tončku poklonil prijatelj z vzdevkom Taubi. Preminulemu je namenil posvetilo, da je Tonček v Miklošičevem parku »imel prvo klošarsko ambasado, to je bil njegov park. Tukaj je celo poročil žensko in moškega«, se je spomnil. Mestni občini in društvu Kralji ulice se je zahvalila tudi Tončkova hčerka Tončka.