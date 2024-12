Bi stanovanje v Ljubljani ali Kopru? Na loteriji se ponuja takšna možnost

Loterija Slovenije letos pripravlja prav poseben novoletni loto. Poseben zato, ker so v igri res visoki dobitki. Tako lahko zadenete stanovanje v Ljubljani ali v Kopru, polega pa še 80000 oziroma 75000 evrov.

Verjetnost dobitka je velika, saj se žreba samo med prodanimi potrdili, ki jih bo največ 350.000. Najmanjši dobitek je vreden kar 50 evrov.

Poleg tega je med dobitki trikrat 1500 evrov mesečno za obdobje 10 let, pa destkrat počitnice v vrednosti 5000 evrov plus 1500 evrov in druge nagrade. Skupaj bo tako na voljo 10.515 dobitkov v skupni vrednosti več kot dva milijona evrov.

Kako sodelujete?

Udeleženci lahko v žrebanju sodelujejo z vplačilom vsaj ene kombinacije, ki jo sestavlja šest naključno izbranih znakov v vrednosti desetih evrov. Vsako potrdilo predstavlja enkratno sodelovanje v žrebanju, vsako vplačilo pa vsebuje unikatno kombinacijo, ki je navedena na potrdilu in je igralci ne morejo poljubno sestaviti, so zapisali v sporočilu Loterije Slovenija.

Prodaja bo potekala do razprodaje potrdil oziroma najpozneje do 1. januarja, ko bo žrebanje.