Beseda tekla o balkanskih poslih Gen-I, premier Golob se je odločil, da ne bo sodeloval

V pogovorni oddaji Tarča je tokrat tekla beseda o domnevnih balkanskih poslih družbe Gen-I, kjer je zadeva že v predkazenskem postopku. Najbolj sporna so seveda nakazila srbske podružnice Gen-I-ja podjetjema zdajšnjega kosovskega veleposlanika Martina Berishaja. Gre za zelo velike vsote, ki jih je Berishaj takoj po prejemu dvignil. Kam je odnesel denar, pa ni znano.

Gostje so bili Maks Helbl, predsednik uprav Gen-I-ja, Zijad Bečirović, direktor IFIMES-a, lobist Miloš Čirič ter nekdanji direktor urada za preprečevanje pranja denarja Klaudijo Stroligo. Predsednik vlade Robert Golob se je odločil, da v oddaji ne bo sodeloval. Slednji visokih transakcij v več mesecih ni pojasnil s podatki in dokumenti, namesto tega je odgovarjal z očitki, da gre za izmišljotine za obračun z njim in Gibanjem Svoboda. Iz kabineta predsednika vlade so za TV Slovenija sporočili, da je premier podal že vsa potrebna pojasnila in ponovno pripisali, da Martina Berishaja ne pozna, da gre za izmišljotine stranke SDS ter poskuse diskreditacije predsednika vlade.

Dodajmo še, da je Gen-I Beograd in večino drugih podjetij Gen-ija na Balkanu je v času spornih nakazil vodil Igor Koprivnikar, ki je bil le nekaj dni po Tarčinih klicih in sporočilih na Gen-i pa je bil Koprivnikar iz vrha podjetja odstavljen.