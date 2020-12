Beovićeva razgrnila, kaj bi bilo lahko v ozadju Fafanglovega izstopa

Odjkenila je vest, da epidemiolog in vodja centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz) Mario Fafangel zapušča svetovalno skupino za covid 19 . Fafangel je v nedeljo obvestil ministra za zdravjeo nepreklicnem izstopu iz strokovne skupine in ministru navedel svoje razloge, ki pa jih javno ne bo pojasnjeval, so sporočili z Nijz.Tudi uradni vladni govorec za covid 19o Fafanglovem izstopu ni povedal nič, kot da je ponovil, kar je sporočil že Nijz. Še pred tem pa je Kacin na twitterju na očitek, da Fafangla niso vabili na vladne tiskovne konference odgovoril, da to ni res in da je bil v zadnjih tednih večkrat vabljen, a se vabilu ni odzval.Nekaj vpogleda v zakulisno dogajanje pa je ponudila vodjaa omenjene skupine. Za STA je pojasnila, da je z izstopom seznanjena. Verjetno si je Fafangel želel, da se njegovi predlog eksaktno upoštevajo, je dejala. Ob tem je poudarila, da skupina nikakor ni bila nikoli tako usmerjena, da bi koga omejevala. Z njegovim odhodom pa se ne bo kaj dosti spremenilo - razmere se v epidemiji počasi spreminjajo in treba je najti konsenz z vlado in z družbo, pri tem pa so občutki ljudi različni, je dodala.Fafangel pa ni prvi, ki je zapustil posvetovalno skupino. Aprila je iz nje odšla epidemiologinjaiz Nijz, kjer so tedaj pojasnili, da je šlo za osebne razloge.