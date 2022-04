V Sloveniji sta samo dve grkškokatoliški župniji, ena v Metliki, druga pa v Dragah pri Suhorju. V tisti v Metliki deluje in skrbi za vernike 25-letni Ukrajinec Ivan Skalivski. V teh dneh mu ni lahko, vidi in sliši se, kako trpi s svojim narodom, ki ga je napadla Rusija. »Kot duhovnik vse bralke in bralce pozivam, naj molijo za ukrajinski narod, za mir v Ukrajini in vsem svetu. Naj bog spremeni te, ki delajo tako zlo, in naj bog pomaga tem, ki se borijo za mir in dobro,« nam uvodoma pove Ivan, s katerim se srečamo v Beli krajini, kjer deluje slabo leto. V ljubljanski stolnici svet...