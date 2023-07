Avditorij in program sta pripravljena, pričakuje se množica ljudi (FOTO)

Drugi največji pokriti slovenski avditorij na Studencu je pripravljen na letošnji 23. poletni kulturni festival. Program je sestavljen, vaje za osrednjo gledališko predstavo potekajo že nekaj časa, oder čaka igralce, glasbenike in pevce, trenutno še prazni sedeži pa gledalce, ki sicer zelo radi prihajajo v Poletno gledališče na Studencu.

»Naš 23. poletni kulturni festival se je začel že na slovenski kulturni praznik, dogajanje pa se s poletjem seli na veliki oder našega gledališča,« je ob predstavitvi programa povedala Tadeja Flegar, predstavnica KD Miran Jarc Škocjan. »Že zdaj moram opozoriti na prav poseben jubilej, ki ga bomo slavili v prihodnjem letu, to je 75 let nepretrganega delovanja ljubiteljskega gledališča in kulturne produkcije. V vseh teh letih smo ustvarili prisrčno gledališko družino tistih, ki jih srečujemo na odru, in tistih, ki redno sodelujejo v zaodrju. Imamo pa tudi zvesto občinstvo, ki ga radi povabimo v prijeten ambient. Naše gledališče ni samo poletno in pod platneno streho. Nismo pridni samo poleti, saj delujemo tudi v drugih mesecih leta.«

Pomislili tudi na najmlajše

Poletja na Studencu ni brez smeha, in letos ga bo na odru pričarala komedijantka Mojca Fatur, ki se bo predstavila v sredo, 21. junija, in občinstvo nasmejala z monokomedijo Nikoli ni prepozno. »Največja atrakcija našega festivala je vsakoletna gledališka predstava,« poudarja Flegarjeva. »Letos bo občinstvo nasmejala komedija dr. Vojmila Rabadana Kadar se ženski jezik ne suče, ki jo je priredil in režira Alojz Stražar, sicer predsednik KD Miran Jarc Škocjan. Premiera bo v soboto, 22. julija, v drugi polovici julija in v prvi polovici avgusta pa bo sledilo še 10 ponovitev. Pričakujemo skupaj približno 10.000 obiskovalcev. Tudi letos bo na odru bogata scenografija, igralci in pevci pa v bogatih kostumih Andreje Stržinar. Igralce in pevce bo spremljal prav poseben orkester mladih in uveljavljenih glasbenikov, glasbo je tudi tokrat napisal Slavko Avsenik ml., besedila pa Bernard Miklavc. Na odru bo več kot 40-članska ekipa, skupaj z drugimi sodelavci gledališča bo pri predstavi sodelovalo približno 100 ljudi. Zanimivo je, s kakšnim navdušenjem vsi ljubiteljski gledališčniki od spomladi do skoraj konca avgusta prihajajo na Studenec. Veseli smo, da si osrednjo gledališko predstavo ogledajo ljubitelji komedije iz vse Slovenije.« Z osrednjo predstavo pa se 23. poletni kulturni festival Studenec 2023 še ne bo končal: »Že zdaj lahko napovemo veliki koncert, ki bo v soboto, 26. avgusta, in na katerem bodo nastopili Bernarda Fink in Marcos Fink ter Marko Hatlak & FUNtango,« je še povedala Flegarjeva. »Sestro in brata Fink sicer poznamo z opernih odrov, tokrat pa bo to večer argentinskega tanga, poln čustev in strasti. V petek, 1. septembra, bodo ob svoji 35-letnici glasbenega ustvarjanja nastopili Prifarski muzikanti, z njimi bo pela Nuška Drašček.«

V osrednji gledališki predstavi bodo nastopili tudi (z leve) Gregor Ravnik, Štefica Grasselli in Marijan Bunič. FOTO: Uroš Zagožen

Vsi dogodki na Studencu so v večernih urah, zato so pomislili tudi na najmlajše, za katere pripravljajo srečanje z Martinom Krpanom in Policijskim orkestrom. To bo dobrodelni koncert Radia Ognjišče, ki bo namenjen otrokom in mladini ob začetku novega šolskega leta. »Na koncertu, ki bo v soboto, 2. septembra, bodo lahko mladi srečali slovenske junake, med drugim Martina Krpana, Kekca, Mojco, hudo mravljico in še koga. V vlogi Martina Krpana bo nastopil Jure Sešek, ki je sicer stalni sodelavec radia in studenškega odra. Naj omenim še operno-baletni koncert, ki smo ga naslovili Naj živita opera in balet in ki bo v soboto, 9. septembra, in sicer v izvedbi SNG Opere in baleta Ljubljana. V vseh evropskih prestolnicah so v zadnjih letih pripravili operne koncerte na prostem, prav tako jih prirejajo pri nas, na primer v Mariboru in v Arboretumu Volčji Potok. In še konec festivala. Sklenili ga bomo že po tradiciji s koncertom v cerkvi sv. Lenarta na Krtini. V petek, 15. septembra, bo nastopil Zbor Slovenske filharmonije pod vodstvom Gregorja Klančiča. Ob koncu festivala bo spregovoril gledališki igralec in pesnik Tone Kuntner,« je še drugi del programa razgrnila Flegarjeva.

Napovedujejo veliko smeha. FOTO: Uroš Zagožen

O programu je spregovoril tudi Alojz Stražar, predsednik KD Miran Jarc Škocjan in režiser: »Za naš ambient, ki je velik, je kar težko pripraviti program in izbrati dobre stvari. Ponudba je sicer izjemna, vendar moramo izvajalce izbrati po trezni presoji. Veseli smo, če lahko gledališče oddamo drugim organizatorjem. Drug problem je obdobje, ki je razmeroma kratko, saj ne vemo, kakšne temperature bodo konec avgusta oziroma v začetku septembra. Rečemo lahko, da je letošnji program odličen, predvsem pa si želimo, da bo gledališče tudi letos veselo in polno.«

Stražar se besedila letošnje osrednje gledališke predstave ni lotil prvič, saj je komedijo Kadar se ženski jezik ne suče režiral že leta 1966. To je bila tudi prva režija v življenju takrat 22-letnega gledališkega navdušenca. »Uspeh je bil takrat izjemen, saj smo kar dvanajstkrat gostovali na odrih,« je povedal Stražar. »To si velja zapomniti, kot je rekel cesar na Dunaju. Rekel sem takole: če bo kdaj nastopila kriza, ko ne bom vedel, kaj postaviti na oder na Studencu, bom vzel in priredil besedilo komedije Kadar se ženski jezik ne suče. Sem pristaš dejstva, da je v predstavah veliko petja in živega izvajanja glasbe. Lahko rečem, da sem z dosedanjim delom zelo zadovoljen. Upam, da bo tako tudi na koncu.«