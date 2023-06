Arso spet prižgal alarme, tu je nevarnost toče največja

Danes sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Slednja je okoli 14. ure že izdala opozorilo za točo. Najvišja stopnja alarma (vijolična op.p.) je prižgana za Savinsjko, Posavje in Belokranjsko.

FOTO: ARSO

Kaj pa obeti?

Jutri bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 15 do 21, na Goriškem in ob morju do 23 stopinj Celzija.

V torek in sredo se bo nadaljevalo nestanovitno vreme. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, pogosto bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

