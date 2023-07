Arso prižiga alarme, tu je nevarnost za točo največja

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo večinoma sončno, predvsem v gorskem svetu in v hribih bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.

Medtem pa ARSO že prižiga alarme za točo. Največja nevarnost je trenutno na Gorenjskem, velika možnost za točo pa obstaja tudi na Kočevskem in Ljubljani z okolico.

FOTO: Arso

Obeti

V ponedeljek bo spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na torek in v torek čez dan.

