Arso opozarja pred ponedeljkovimi neurji: ponekod že polnijo protiplavne vreče

Arso je zaradi možnosti močnejših neurij za ponedeljek izdal oranžno opozorilo za vso državo. Padavine bodo po pričakovanjih padle v razmeroma kratkem času, kar lahko povzroči hitro naraščanje hudourniških vodotokov in manjših rek ter poplavljanje in proženje zemeljskih plazov predvsem na območjih, ki so jih poplave prizadele že v začetku avgusta.

Padavine, večinoma plohe in nevihte, bodo že zjutraj zajele zahodne kraje, čez dan pa bodo prešle celotno ozemlje Slovenije. Ob tem bodo možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra, udari strel, nalivi in ponekod tudi točo, je v soboto opozorila Agencija RS za okolje (Arso).

Glavnina padavin bo ob krajevnih nalivih padla v razmeroma kratkem času, v nekaj urah. V več delih države bo zato verjetno naraščanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek ter poplavljanje padavinske in zaledne vode. Obstaja tudi nevarnost proženja zemeljskih plazov.

Najbolj ranljiva območja so:

Najbolj ranljiva so območja Kamniške Bistrice, Zgornje Savinjske doline in Mežiške doline, pojav pa je možen tudi v drugih porečjih, ki so bila prizadeta ob zadnjih poplavah. Previdnost je potrebna tudi pri načrtovanju in izvajanju sanacijskih del v in ob strugah vodotokov, opozarja Arso.

Pričakovane izredne meteorološke in hidrološke razmere bodo predstavniki Arsa, Direkcije za vode in Uprave RS za zaščito in reševanje predstavili tudi na današnji novinarski konferenci.