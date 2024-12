Matevž Sodič je odličen harmonikar, ki se je že lani, uradno pa v začetku letošnjega leta, pridružil priznanemu dolenjskemu Ansamblu Pogum, ki bo prihodnje leto praznoval že četrt stoletja glasbenega delovanja. Pogumovci so ga po slovesu prejšnjega harmonikarja Dejana Veneta seveda odprtih rok sprejeli, saj je izkušen in vsestranski glasbenik. Doma je iz Velike Doline, naselja v občini Brežice, tam pa redi tudi ovce. Trenutno jih ima na paši okoli 70. 70 jih ima trenutno na paši. »Imamo 30 hektarov zemlje, od česar je polovica gozda, drugo so pašniki, travniki, nekaj je tudi obdelovalnih ...