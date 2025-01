Aluminijasta folija: od kuhinje do las – triki, ki vam bodo olajšali življenje

Aluminijasta folija je ena tistih stvari, brez katerih ne bi smelo biti nobeno gospodinjstvo. S tem pripomočkom, ki izolira zrak in vlago, lahko optimalno ohranite vsa živila in jim podaljšate rok uporabnosti.

Pogosto jo uporabljamo tudi v kuhinji, in sicer za zavijanje ali pokrivanje hrane. Uporabljajo jo tudi tisti, ki si doma barvajo lase, saj zadržuje toploto in ne dopušča puščanja barve. Skratka, gre za material široke uporabe, ki je tudi zunaj kuhinje, še zlasti pa pozimi, kot naročen.

Pozimi imamo namreč opraviti z zelo nadležno statično elektriko. Že preprost kos aluminijaste folije pa lahko pomaga preprečiti in vsaj začasno omejiti tovrstne težave, zato jo le imejte pri sebi.

Podrgnite lase

Zaradi hladnega zraka, ki je značilen za zimsko sezono, in nošenja sintetičnih ali volnenih oblačil se dolgi lasje pogosto naelektrijo, kar v mnogih situacijah ne bo videti najbolje. Pravzaprav je dovolj že, da snamete kapo in vaši lasje bodo že veselo štrleli. Bolj ko jih boste poskušali poravnati z rokami, slabše bo. Kako potemtakem pričesko ohraniti pod nadzorom in se izogniti neurejenemu videzu, ki ga povzroča statična elektrika? Samo z aluminijem.

Z njo ne spravljate v red zgolj las, temveč tudi podaljšujete življenjsko dobo stvarem v svojem domu.

Zaradi suhega zraka trenje med lasmi in blagom ali pa predmetom ustvarja dodatno količino trenja, ki bo vaše lase (na)polnilo z elektriko. Običajno bo ta elektrika izginila takoj, ko bo zrak postal bolj vlažen. Ker pa je aluminij material, ki je odporen proti vodi, svetlobi in zraku, spremembe, ki jih povzroča statična elektrika, nanj ne vplivajo. Dovolj bo, da pramene las preprosto podrgnete z aluminijasto folijo, in že jih boste povrnili v prvotno stanje, s tem pa sprostili statično napetost. Pomembno je, da ta korak izvedete po celotni dolžini las.

Gre za pripomoček, s katerim ne ohranjamo le hrane. Foto: Lisovskaya/Getty Images

Večnamenska rešiteljica

Ravno zaradi takšnih stvari je vedno priporočljivo imeti pri sebi nekaj aluminijaste folije. Pa ne samo to: če bi radi ogreli svoje bivališče, ne da bi za to do konca odprli ventile na radiatorju in posledično segli globlje v denarnico, tudi to pot poskusite z aluminijasto folijo. Najbolj preprosto je, da jo ovijemo okoli kartona, ki smo ga izrezali v velikosti radiatorja.

Če živimo v dobro izolirani stavbi z majhno toplotno izgubo, razlike niti ne bomo opazili, če pa je naša stavba slabo izolirana, nam bo že ta preprosti trik polepšal dan ter izdatno ogrel prostor.

Aluminijasta folija je resnično nepogrešljiva, njena uporabnost pa izjemno široka: vanjo zavijemo jedi, z njo med peko pokrivamo pecivo, da se ne bi preveč zapeklo, sendviči v njej dlje ohranijo svežino ... Pogosto se zgodi, da iz sušilnega stroja vzamemo oblačila, prepričani, da jih lahko takoj oblečemo in odhitimo po opravkih.

Nepogrešljivi pripomoček Foto: Sergeyryzhov/Getty Images

Potem pa se vse skupaj zavleče ravno zaradi prej omenjene statične elektrike, ki kose tako rekoč zlepi skupaj. Tudi v tem primeru ponovimo vajo in rešimo nastalo zagato s kosom aluminijaste folije, s katero podrgnemo oblačila, naslednjič pa v stroj vržemo nekaj kroglic zmečkane folije.

Uporabite jo večkrat

Ker pa tudi s folijo ustvarjamo odpadke, je treba ravnati čim bolj racionalno ter jo, kadar je le mogoče, reciklirati in jo uporabiti večkrat. Zato jo lahko spremenite tudi v pripomoček za pomivanje posode. Če jo zmečkate v kepo, lahko namreč z njo dodobra zdrgnemo stekleno ali keramično posodo ali posodo iz nerjavečega jekla.

S tako izdelanim čistilnim pripomočkom boste s površin zlahka odstranili tudi ostanke hrane, maščobo in seveda testo, ki se je pri peki kruha, potic, piškotov prilepilo na pult.

Z aluminijasto folijo torej ne spravljate v red samo las, temveč tudi podaljšujete življenjsko dobo stvarem v svojem domu.