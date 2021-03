Alojz Ihan o povezavi vitamina D in covidu 19

Številni so lani polagali upe v različne prehranske dodatke, tudi v vitamin D, da bi preprečili okužbo z novim koronavirusom oziroma zaplete pri prebolevanju covida 19. Zadnje študije kažejo, da vitamin D nima negativnih učinkov na prebolevanje covida 19, a tudi ne pozitivnih, opozarja imunolog Alojz Ihan. Slovencem primanjkuje vitamina D

Ihan je za STA ob prvi obletnici pojava prvega primera okužbe z novim koronavirusom pri nas pojasnil, da je bilo o povezavi vitamina D in covida 19 opravljenih zelo malo kakovostnih študij. Nekaj zadnjih pa kaže, da ta vitamin nima vpliva, če ga dajo bolnikom s covidom 19. »Enkratni odmerek 5.000 mikrogramov vitamina D3 ni vplival na dolžino hospitalizacije med brazilskimi bolniki s težjo obliko covida 19,« navaja.



Čeprav ni dobrih neposrednih dokazov o povezavi med ravnmi vitamina D in zbolevanjem za covidom 19, pa obstajajo vsaj posredni dokazi o tem, da je potrebna normalna raven vitamina D za ustrezno odpornost pri okužbah dihal, dodaja Ihan.



Po njegovih navedbah je zato smotrno poskrbeti, da imajo ljudje primerne zaloge vitamina D, ki kritično upadejo zlasti v zimskih mesecih, ko tega vitamina primanjkuje približno 80 odstotkom odraslih Slovencev, 40 odstotkov zdravih Slovencev pa se sooča z njegovim hudim pomanjkanjem.



V marčevski številki medicinske revije JAMA je izšla dobro kontrolirana študija o zgodnjem zdravljenju covida 19 z zdravilom ivermektin, ki se sicer uporablja proti parazitom. Pokazala je, da dajanje ivermektina ni skrajšalo časa do kliničnega izboljšanja pri 400 odraslih z lažjim potekom covida 19, navaja Ihan. Po njegovih besedah te ugotovitve ne podpirajo uporabe ivermektina za zdravljenje covida 19, na kar so mnogi upali. Nevarno samozdravljenje

Ameriška agencija za zdravila (FDA) je v začetku meseca tudi objavila opozorilo, naj ljudje ne uporabljajo tega zdravila za samozdravljenje in samopreventivo proti covidu 19. V opozorilu je zapisano, »da je uživanje večjih odmerkov ivermektina nevarno in lahko povzroči resno škodo, poleg tega lahko celo ravni ivermektina, odobrenega za druge namene (kot antiparazitik), vplivajo na druga zdravila, kot so sredstva proti strjevanju krvi«.



Predoziranje ivermektina, ki se dogaja pri samozdravljenju, lahko povzroči slabost, bruhanje, drisko, hipotenzijo, alergijske reakcije, omotico, ataksijo, epileptične napade, komo in celo smrt, opozarja Ihan.



Pred letom se je ogromno pozornosti namenjalo tudi drugim zeliščem, ki naj bi pripomogla k zaščiti pred virusom, kot sta pitje čaja iz sladkega pelina, uživanje ameriškega slamnika itd. »Za druge metode samozdravljenja je seveda treba ugotoviti, ali njihovo uvajanje temelji zgolj na 'občutkih', saj v tako kratkem času ni bilo mogoče izvesti dovolj kakovostnih kliničnih študij,« pa je to komentiral Ihan.

