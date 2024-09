Ali hibridni sistemi prinašajo prihranke

Katere energetske rešitve torej izbrati, da se bomo v prihodnje lahko brezskrbno ogrevali in hladili? Vprašali smo Edija Grbca, vodjo programa energetske rešitve pri podjetju Butan plin, kjer uspešno zrejo v prihodnost in iščejo učinkovite rešitve za energetske izzive, s katerimi se spopadamo v zadnjih letih. Čeprav fosilna goriva ostajajo njihov pomembni partner na tej poti, so razvili tudi hibridne sisteme, ki zagotavljajo večji pomemben korak v energetski prihodnosti.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Butan plin