Aleš naletel na neeksplodirani topovski granati (FOTO)

Danes, ko je vsa Slovenija trepetala ob grozilnem pismu, ki so ga prejele na desetine vzgojno – izobraževalnih ustanov po državi, in ko policisti k sreči v nobeni šoli ali vrtcu niso odkrili niti enega neeksplodiranega ubojega sredstva, se je to zgodilo nedaleč od regionalne ceste Gornja Radgona – Šentilj. V kanalu reke Mure na Vratjem Vrhu, v občini Apače, tik pred mostom med Slovenijo in Avstrijo med Tratami in Cmurekom, je namreč danes ob 13. uri, domačin Aleš Patekar naletel na dve neksplodirani ubojni telesi – granati, kalibra 75 mm, nemške izdelave, iz druge svetovne vojne.

FOTO: A.P.

Na kraj so nemudoma, po prijavi najdbe, prispeli policisti PP Gornja Radgona ter pripadniki Državne enote Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi za Vzhodno Štajersko, ki so najdbi varno odstranili in ju bodo na ustrezni lokaciji tudi uničili. Mimogrede je masa omenjenih granat okoli šest kilogramov, živo silo in vse drugo pa uničujejo v krogu (radiusu) okoli 50 metrov.