Alarmi za točo že gorijo, tu je nevarnost največja

Poročali smo že, da je danes napovedano večinoma sončno vreme, sredi dneva bo zavel vzhodni veter. Popoldne pričakujte kakšno ploho ali nevihto, ki se lahko nadaljuje v noč, meteorolog Brane Gregorčič pa je za Slovenske novice že prej povedal, da toče ne izključujejo, lahko se pojavijo močni sunki vetra. Zvečer in ponoči bo spremenljivo oblačno s kakšno ploho ali nevihto. Na Primorskem bo delno jasno, zapihala bo šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Verjetnost trenutnega pojavljanja toče FOTO: Arso

In kot je razvidno iz spletne strani Agencije za okolje, je trenutno verjetnost pojavljanja toče velika na Dolenjskem in Kočevskem.