Alarmi za točo že prižgani: poglejte, kje bi lahko bilo najhuje (FOTO)

Po sončnih in vročih dnevih je ponekod za danes napovedana nevihta. S spletnih strani Agencije RS za okolje (Arso) lahko že vidimo, da je nad obalo nevihtna celica, ki prinaša veliko verjetnost toče.

FOTO: Arso

Obala je torej že obarvana v vijolično, medtem pa vremenoslovci za popoldne napovedujejo posamezne plohe in nevihte predvsem v zahodni polovici Slovenije.

Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

Kakšni so obeti?

V torek bo precej jasno, popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo sončno. V sredo bo popoldne kakšna nevihta možna predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, v četrtek pa tudi drugod.

***

Vremenska slika: Nad severovzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, ki sega do srednje Evrope. Nad naše kraje je od jugozahoda začel v višinah dotekati nekoliko bolj vlažen zrak, zato je ozračje postalo nekoliko bolj nestabilno.