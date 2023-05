Alarm zaradi bombe na ljubljanskem sodišču, policija nadaljuje zbiranje obvestil

Po najavi bombe v sodni stavbi ljubljanskega okrožnega sodišča se je izkazalo, da je šlo tudi v tem primeru za lažni preplah, so zapisali na spletni strani sodišča. Sodišče je pričelo delo in je ponovno odprto za obiskovalce in stranke postopkov.

Policija nadaljuje zbiranje obvestil, povezanih s sumom kaznivega dejanja zlorabe za pomoč in nevarnost in bo o tem obvestila pristojno državno tožilstvo. Niz tovrstnih dogodkov, ki vsakokrat prekinejo delo in poslovanje, sodišče beleži od konca lanskega leta dalje in se v letošnjem letu stopnjuje, so še sporočili.

Alarm za preplah je namreč danes ponovno prekinil delo sodišča, saj so nekaj minut pred 13. uro prejeli anonimni klic o nevarnosti, da je v sodni stavbi eksplozivno telo oziroma bomba. Delo sodišča je bilo prekinjeno, prostore so izpraznili in zavarovali, policija pa je opravila pregled stavbe.