Na sodišču klic o podtaknjeni bombi: prekinjena obravnava Snežiča in Kordiša

V ljubljanski sodni palači so znova prejeli klic o domnevno podtaknjeni bombi. Prostore so izpraznili, policija jih je zavarovala in pregleduje stavbo, vse obravnave pa so prekinili oziroma preklicali, so pojasnili na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Po besedah predstavnice za odnose z javnostjo na okrožnem sodišču Mateje Jazbec bo po pregledu prostorov sodišče nadaljevalo delo.

Gre sicer za peti tovrsten dogodek letos, doslej pa so se vse najave o bombi izkazale za lažne.

Klic z najavo bombe je sicer prekinil nekaj obravnav, med njimi tudi predobravnavni narok v zasebni tožbi davčnega svetovalca Roka Snežiča proti poslancu Levice Mihi Kordišu.