Drama pred ljubljanskim sodiščem: »Pukni bombo« (VIDEO)

Iz več virov smo izvedeli, da so zaradi grožnje z bombo pred poldnevom evakuirali stavbo sodišča v Tavčarjevi ulici v Ljubljani. Prekinjene so bile tudi obravnave.

Na ljubljanski policiji so potrdili, da so bili nekaj pred 12. uro obveščeni o tem, da naj bi bil v prostorih sodišča v Ljubljani nevaren predmet. Policisti so kraj dogodka zavarovali in preiskali prostore. Malo pred 15. uro so nam na policiji povedali, da pri pregledu nevarnih predmetov niso odkrili, o vseh ugotovljenih okoliščinah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Prejeli smo tudi videoposnetek izpred sodišča, na katerem nekdo zavpije: »Pukni bombo.«

Od jeseni lani se je v sodni stavbi zgodilo že več podobnih preplahov. V vseh primerih se je izkazalo, da gre za lažni preplah.