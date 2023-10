Agencija za okolje prižgala oranžno opozorilo: razkrivamo, kje jo bodo odnesli najslabše

Agencija za okolje (Arso) je za četrtek in petek izdala opozorilo. V rumeno opozorilno barvo je odeta skoraj celotna Slovenija (večinoma zaradi padavin in neviht, severovzhod pa zaradi vetra), z izjemo jugozahoda, kjer so zaradi izdatnejših padavin – do 85 litrov v 24 urah – prižgali celo oranžno opozorilo. Za zadnje velja:

»Vodotoki lahko poplavljajo ob strugah na območju pogostih poplav. Verjetne so motnje v prometu in pri oskrbi z električno energijo in pitno vodo. Možni so zemeljski plazovi. Iz nižjih prostorov in kleti umaknite hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti. Izklopite elektriko, plin in vodovod. Ne skušajte prečkati vodnega toka. Bodite previdni pri uživanju hrane in vode. Spremljajte trend vodostaja in meteorološka ter hidrološka obvestila in opozorila ter informacije, ki jih posredujejo pristojne službe in organi.«

Na drugih območjih, z izjemo severovzhoda, velja, da lahko narastejo manjše reke in vodotoki in se razlijejo v manjšem obsegu. Ljudem, ki živijo na ogroženih območjih, svetujejo, naj spremljajo vodostaj ter meteorološka in hidrološka obvestila.

Kakšno vreme nas čaka

Vremenoslovci napovedujejo, da nas bo čez dan od zahoda postopno dosegla nova oblačnost. Pozno popoldne in zvečer bo na zahodu možen rahel dež. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Ponoči bo v zahodni, južni in deloma osrednji Sloveniji možen občasen dež, drugod bo po večini suho. Na Primorskem so možne tudi nevihte.

Prihajajo padavine

V četrtek bo v vzhodnih krajih večinoma suho, možna so sončna obdobja. Drugod bo oblačno. Občasno bo deževalo, pogosteje v zahodni Sloveniji. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 10 do 15, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem in ponekod v vzhodni Sloveniji okoli 21 stopinj Celzija.

V petek bo na vzhodu spremenljivo, drugod pa pretežno oblačno. V zahodnih in osrednjih krajih bo občasno deževalo. Jugozahodnik se bo nekoliko okrepil, ob morju bo pihal jugo. V noči na soboto se bo dež prehodno okrepil in zajel vso Slovenijo ter do jutra spet oslabel. V soboto bo občasno deževalo predvsem v zahodni polovici Slovenije, na vzhodu bo občasno posijalo sonce.

