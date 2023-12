Agencija za okolje opozarja: to so mesta, v katerih je najhuje

»Danes in jutri pričakujemo preseganja dnevne mejne vrednosti PM10 v večjem delu Slovenije. Visoke ravni so posledica povečanih izpustov in izrazitega temperaturnega obrata, ki zadržuje onesnažen zrak v nižinah,« so zapisali in dodali zemljevid, ki prikazuje, da je najhuje v prestolnici, v Zagorju, Hrastniku in Trbovljah. Seznam kaže tudi, kje je kakovost zraka dobra.

Na agenciji predlagajo redno spremljanje izmerjenih urnih vrednosti delcev PM10 oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka ter prilagoditev dejavnosti na prostem skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

NIJZ piše, da imajo delci lahko pomembne vplive na zdravje ljudi. Povišane ravni delcev v zraku se pojavljajo predvsem pozimi, ko se cestnemu prometu, ki je pomemben vir onesnaženosti zraka, in industrijskim virom priključijo še dodatni viri – kurišča in neugodne podnebne razmere.

Najbolj ranljive skupine so dojenčki in otroci, starejši, ljudje z boleznimi srca in žilja, ljudje z boleznimi dihal in sladkorni bolniki.

Ob tem se priporoča, da se gibanje na prostem omeji na čas, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja. Prav tako priporočajo prezračevanje v času, ko je onesnaženost najnižja. Če pride do kašlja in pomanjkanja sape, je treba fizične napore zmanjšati.