100 najbogatejših Slovencev 2024.: Poglejte, kdo je na prvem mestu!

Najbogatejši Slovenci so letos skupaj vredni rekordnih 9,97 milijarde evrov, kar je za 14 odstotkov več kot lani. Letošnja rast, čeprav nižja kot v letih 2021 in 2022, odraža trdnost podjetij, ki kljub gospodarskim izzivom, višjim stroškom in ohlajanju določenih panog, kot je avtomobilska industrija, dosegajo visoke dobičkovne marže, piše Finance Manager.

Tudi letos so med stoterico štirje športniki: Luka Dončić, Goran Dragić, Jan Oblak in Anže Kopitar.

Na lestvico je letos uspelo priti le tistim z vsaj 43,1 milijona evrov premoženja, kar je občutno več kot lani. Med novinci izstopa Primož Artač, ustanovitelj Tosle, ki je podjetje v desetletju razvil v eno najbolj dobičkonosnih v živilskem sektorju.

Jure Knez. FOTO: Matej Druznik

Zgodba Jureta Kneza, soustanovitelja Dewesofta, je prav tako izjemna – njegovo premoženje, ocenjeno na 360 milijonov evrov, ga prvič postavlja med pet najbogatejših, kar je rezultat stalne rasti podjetja na globalnem trgu.

Prva znova Loginova

Na vrh lestvice se po enoletnem premoru vračata Iza Sia in Samo Login, ki ju znova spremlja Igor Lah, čigar premoženje je zaradi nekoliko šibkejšega poslovanja Steklarne Hrastnik padlo na 326 milijonov evrov. Štiri novince na lestvici dopolnjuje osem povratnikov, dinamika menjav pa je nekoliko višja kot lani.

10 najbogatejših Mesto 2024 Ime in priimek Sprememba vrednosti glede na lani (v %) Ocena premoženja 2024. (v mio EUR) 1. Iza Sia Login 20 414 1. Samo Login 20 414 3. Jure Knez 48 360 4. Vesna in Dari Južna 29 345 5. Šešok, družina 26 340 6. Lah, družina –15 326 7. Igor Akrapovič 19 253 8. Marko Pistotnik 20 252 9. Ivo in Anastasia Taja Boscarol 17 249 10. Joc Pečečnik 10 240 10. Boštjan Bandelj –13 240

Tudi letos so med stoterico štirje športniki, med njimi Luka Dončić, ki je s premoženjem 105 milijonov evrov zasedel 22. mesto, kar je najvišja uvrstitev športnika doslej. Dončić je tako skupaj z Goranom Dragićem, Janom Oblakom in Anžetom Kopitarjem dokaz, da športniki ob športnih dosežkih uspešno plemenitijo svoje zaslužke.

Na lestvico je letos uspelo priti le tistim z vsaj 43,1 milijona evrov premoženja, kar je občutno več kot lani.

Lestvica odraža izjemno poslovno ustvarjalnost in odpornost slovenskih podjetnikov, ki kljub nepredvidljivim razmeram ohranjajo in povečujejo svoje premoženje.