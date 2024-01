V Ribnem je 100. rojstni dan praznovala Angela Zupan. Rodila se je kot šesti otrok v Bodeščah pri Bledu Ivani in Francu Valantu, po domače Markotovim. Otroštvo in mladost je preživela v rojstni vasi, nekaj časa tudi v Celovcu; sodelovala je v NOB in zato okusila tudi grenkobo begunjskih zaporov. Po vojni, do poroke leta 1950, je bila zaposlena v počitniškem domu Radia Ljubljana v Ribnem. Z možem Stankom Zupanom sta živela v Ribnem, po domače Pr' Koselnu, v zakonu so se jima rodile štiri hčerke, Angelca, Ivanka, Vida in Tatjana. Živi s prvorojenko Angela je zelo zgodaj postala vdova in nanjo...