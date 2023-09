Z vdanimi delavci so po ujmi spet zagnali proizvodnjo (FOTO)

Največjo tovarno iz koncerna v Evropi, BSH Hišni aparati Nazarje (Bosch in Siemens Hausgeräte), je prizadela vodna ujma doslej nepredstavljivih razsežnosti. Čez noč je ostalo brez dela več kot tisoč delavcev, poplava pa je razdejala proizvodne obrate in skladišča kot tudi zunanje transportne in ekološke tovarniške površine. Središče Nazarij, kjer je strnjen kompleks tovarne v 100-odstotni nemški lasti BSH, je kot vsa Zgornja Savinjska dolina čez noč doživelo vodno kataklizmo, šok brez primere tako za lastnike kot vodstvo in zaposlene.

Garali od jutra do večera

Namesto na delo za kruh so delavci po prvih gasilsko-reševalnih intervencijah prihajali na pomoč v lastno tovarno, pred potopom prijazno delovno okolje za dostojno preživljanje več sto družin iz širšega okolja Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter deloma Koroške. In mesec po uničujočem poplavljanju Savinje in Drete so le lahko zagnali del proizvodnje. Vodstvo družbe BSH Hišni aparati je javnosti sporočilo, da so zagnali prvi dve proizvodni liniji, paličnega mešalnika in mini blenderja. Podjetje je zaradi poplavljene hale ustavilo celotno proizvodnjo. Takoj ko so razmere dopuščale, so ustanovili krizni tim, da je skupaj s civilno zaščito BSH ter gasilci angažiral delovne skupine.

Zaposleni so z velikim zanosom, pozitivno energijo in predanostjo vsak dan čistili prostore in odstranjevali uničeno opremo. Vsi skupaj so od jutra do večera nepretrgoma pomagali z eno samo mislijo, da se čim prej znova vzpostavi delovanje najboljše tovarne leta 2020 v Sloveniji in ene najpomembnejših v skupini BSH, so še poudarili pristojni.

Donacija BSH Hišni aparati je pred dnevi Gasilski zvezi Slovenije predal 100 pralnih strojev. Zveza jih bo razdelila gasilskim društvom, ki so priskočila na pomoč občanom Zgornje Savinjske doline ob uničujočih poplavah. V BSH Nazarje so prek Rdečega križa Slovenije, območnih združenj Zgornje Savinjske in Mežiške doline, v poplavah najbolj prizadetim občanom Ljubnega ob Savinji, Mežice in Črne na Koroškem podarili skupno še 80 pralnih strojev.

Spomnimo, pred 30 leti je družbo Gorenje MGA Nazarje v 100-odstotnem deležu odkupil partner Bosch & Siemens iz Nemčije in od takrat vseskozi razvijal proizvodnjo ter postopno povečeval zaposlovanje. Nova družba je postala pojem kakovosti in inovativnosti na evropskem in širšem svetovnem trgu. Podporo ob tokratni nesreči (tovarna je bila v bistveno manjšem obsegu poplavljena že najmanj dvakrat prej) je podjetju ves čas izkazovalo tudi vodstvo koncerna, ki je poleg hitre pomoči zunanjega partnerja, specializiranega za čiščenje proizvodnih prostorov in opreme, pomagalo tudi z ustanovitvijo sklada BSH Katastrophenhilfe za zaposlene, prizadete zaradi nesreče. Pomoč in solidarnost so podjetju ponudili in izkazali tudi številni dobavitelji ter poslovni partnerji. Direktor družbe Matija Petrin je ob vnovičnem zagonu linij in v navzočnosti zaposlenih dejal, da so temelj podjetja zaposleni, ki so s trdim in predanim delom v ekipnem duhu znova dokazali, kaj vse je mogoče doseči s skupnimi močmi in enotnim ciljem.

»V mesecu dni smo iz nemogočega stanja naredili mogoče, naša tovarna v Nazarjah bo v prihodnje še močnejša in boljša, kot je bila. Ob vseh težavah in posledicah poplavne nesreče je najpomembneje, da so vsi zaposleni živi in zdravi. Vsem, tako sodelavcem in partnerjem, vsem, ki ste nam pomagali v nesreči, se v imenu podjetja zahvaljujem za izkazano solidarnost, spodbude in pomoč,« je poudaril direktor.