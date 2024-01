Vaška skupnost Poženik v novih oblačilih

Vaška skupnost Poženik v občini Cerklje na Gorenjskem je pred domom krajanov pripravila slovesnost ob zaključku del na infrastrukturi. Silva Dolinar, članica vaškega odbora in občinska svetnica, se je zahvalila občini in županu Francu Čebulju za vsa opravljena dela v vaški skupnosti v zadnjih 10 letih ter poudarila, da se tamkajšnji prebivalci povezujejo s številnimi dejavnostmi.

Čebulj je namenil zahvalo vaški skupnosti Poženik, ki jo uspešno vodi Matija Koritnik, in spomnil, da so kraju veliko škode povzročile lanske avgustovske poplave. V celoti so obnovili javno razsvetljavo, preplastili ceste po končani izvedbi krvavškega vodovoda in sekundarnega voda, zgradili kanalizacijo in vso drugo infrastrukturo, tudi elektrifikacijo. Letos načrtujejo še preplastitev ceste Za vasjo ob potoku Pšata, postaviti pa bo treba ograjo ob potoku.

Sanacijo še vedno čakajo dvorana Kulturnega hrama Ignacija Borštnika in Športna dvorana v Cerkljah ter več krajših odsekov cest, poškodovanih v poplavah. Popravilo se obeta tudi nekaterim mostovom in cesti proti Vrhovju, ki so jo konec oktobra znova prizadele hujše padavine. Pod Krvavcem so opravili večja dela pri čiščenju in poglobitvi potokov, zgradili so nov most Pod Jenkovo lipo v Dvorjah čez potok Reka.

V bogatem kulturnem programu je sodelovala več kot polovica krajanov, slovesnosti pa so prisostvovali tudi občinski svetniki in člani Vaške skupnosti Poženik. Vsa obnovljena dela je blagoslovil cerkljanski župnijski upravitelj Martin Leban. V Poženiku so občani tesno povezani. Tam je doma več glasbenih skupin, veliko občanov igra na različna glasbila, radi se ukvarjajo s športom, predvsem smučanjem, v vasi pa so zelo delavni tudi v Kulturnem društvu Pod stražo Poženik, kjer vse generacije sodelujejo v dramski, pevski, glasbeni in recitatorski skupini. Na slovesnosti so se predstavili številni mladi glasbeniki in otroški zbor ter pevski trio, kitarist Jože Teran, citrarka Špela Štular in Mira Gerkman, ki so zapeli pesem Jožeta Terana Moja dolina.

Ob koncu slovesnosti so Poženik obiskali tudi pevci Komornega moškega pevskega zbora Davorin Jenko Cerklje pod vodstvom dirigentke Neže Križnar Ristič. Sledila je pogostitev z domačimi dobrotami, druženje pa so nadaljevali ob ognju in s pesmijo.