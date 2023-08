Tudi zaprti mladoletniki pomagali čistiti

V pomoč prizadetim v poplavah in pri odstranjevanju posledic ujme so se aktivno vključili tudi v okviru Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS). Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora (ZPMZKZ) Celje je v delo za odpravo posledic uničujočih poplav vključil tudi svoje varovance, peterica zaprtih je tako pomagala pri čiščenju v Vrbju pri Žalcu. Skupaj s pravosodnim policistom so sodelovali in očistili območje ob levem bregu reke Savinje od petrovškega do šeškega mostu v razdalji treh kilometrov, kamor so jih napotili koordinatorji civilne zaščite. Očistili so tudi okolico ribnika Vrbje in podvinske struge pritoka Savinje.

To je bila že peta delovna akcija celjskega zapora v okviru pomoči po najhujših poplavah v Sloveniji. Trikrat so kot prostovoljci pomagali pod okriljem Mestne občine Celje, dvakrat pa na prošnjo Krajevne skupnosti Petrovče. Sodelovala je skupina šestih zaprtih oseb, spremljal jo je pravosodni policist. »Z aktivnim prispevkom želimo tudi v okviru URSIKS izkazati solidarnost z državljani, ki so utrpeli škodo v nedavnih poplavah, in prispevati, da se lahko življenje čim prej vrne v normalne okvire. Aktivnosti bomo v primeru potreb nadaljevali tudi v prihodnje,« so sporočili iz URSIKS.