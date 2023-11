Pokazali so, da imajo veliko srce: zbrali so lepo vsoto denarja

V dneh, ki so sledili katastrofalni avgustovski ujmi, je mnogo Slovencev priskočilo na pomoč. Med njimi so bili tudi člani zelene bratovščine, ki so prek Lovskega dobrodelnega združenja Diana zbrali več kot 25.000 evrov. »Večji del, okoli 22.000 evrov, smo že nakazali družinam, ki jim je neurje uničilo ali močno poškodovalo domove,« je pojasnil Ljubo Drobnič, eden od najdejavnejših članov dobrodelnega združenja.

Sosedska pomoč

»Takoj po ujmi smo se odločili, da bomo začeli zbirati denar in da ga bomo usmerili neposredno do družin, ki potrebujejo našo pomoč. Naši akciji so se priključili proizvajalci lovske opreme in orožja ter odstopili posamezne izdelke, ti pa so prek spletne dražbe našli nove lastnike. Celotni znesek je šel v dober namen,« je potek dobrodelne akcije, v kateri so moči združili slovenski lovci in njihovi kolegi iz okolice, opisal Ljubo Drobnič, eden od najvidnejših članov Lovskega dobrodelnega združenja Diana.

8000 evrov so na dražbi iztržili za pet pištol, ki jim jih je odstopil naš največji proizvajalec orožja.

Kot je dodal, so omenjenemu združenju na pomoč priskočili tudi posamezniki iz slovenskih in tujih lovskih družin, ki so na račun dobrodelnega združenja nakazali denar za dober namen. In tu se je, pojasni Ljubo Drobnič, pokazalo, kako pomembna je sosedska pomoč: »Ko je bil konec leta 2020 potres na Hrvaškem, smo slovenski lovci v Petrinjo in Glino poslali gradbeni material. Zdaj, ko smo v Sloveniji potrebovali pomoč, pa so nam kolegi iz Hrvaške ponudili roko, saj so zbrali okoli 2000 evrov.«

Lovci so stopili skupaj tudi tako, da so posamezne družine zneske, ki bi jih sicer dobile za odstrel posamezne divjadi, odstopile za dober namen: »Tako je Lovska družina Železniki odstopila dva jelena, nekatere družine pa so ponudile srnjake, gamse in še nekaj divjadi. Neprecenljiva je bila tudi pomoč proizvajalcev orožja, tako je naš največji proizvajalec orožja odstopil pet pištol, te smo prodali na dražbi in zanje iztržili 8000 evrov.«

Ljubo Drobnič in Štefan Gorenčič iz Lovskega dobrodelnega združenja Diana FOTO: Lovsko Dobrodelno Združenje Diana

Šestim družinam

In kako je Lovsko dobrodelno združenje Diana nastalo? Pred nekaj leti so se lovci, med njimi je bil tudi Kranjčan Ljubo Drobnič, odločili, da naredijo nekaj dobrega. Ustanovili so združenje, ga poimenovali po boginji lova in v letih, ki so sledila, pripravili več dobrodelnih akcij.

»Pomagali nismo le lovcem, ki so potrebovali pomoč, temveč tudi družinam, ki so jih doletele različne nesreče in so se znašle v denarni stiski, ali pa otrokom, ki so potrebovali pomoč,« našteje Drobnič in doda, da so se dobrodelni lovci odzvali in priskočili na pomoč tudi ob velikem požaru na Krasu.

V tokratni akciji pa so, kot zapisano, zbrali 25.000 evrov in jih namenili šestim družinam. »Na Prevaljah smo pomagali družini, ki je ostala brez hiše, posamezne zneske pa smo nakazali tudi družinam na Ljubnem, v Črni in drugod, ki jim je velika poletna povodenj močno poškodovala domove. Hvala vsem, ki so priskočili na pomoč in pokazali, da skupaj zmoremo narediti nekaj velikega.«