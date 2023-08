Oznanjamo projekt Obnavljamo Slovenijo

Izdajatelj Slovenskih novic, medijska hiša Delo, organizira družbeno odgovoren projekt vseslovenskega gibanja za pomoč prizadetim v poplavah – Obnavljamo Slovenijo. V naših medijih bomo poglobljeno spremljali obnovo na prizadetih območjih, poročali s poplavljenih mest in vasi, klicali pristojne k odgovornosti ter jim gledali pod prste, ozaveščali bralce, informirali in spodbujali razpravo o preprečevanju takih katastrof v prihodnosti. Skupaj z našimi partnerji pri projektu bomo predstavljali usode posameznikov in pričevanja junakov.

Prek Krambergerjevega sklada zbiramo tudi humanitarno pomoč, s katero bomo vsaj malce poskušali blažiti posledice ujme. Večmesečni projekt boste lahko spremljali tako v tiskanih Novicah in na spletni strani slovenskenovice.si/obnavljamo-slovenijo kot v tiskanem Delu in na spletni strani delo.si.

Želite pomagati tudi vi? Denarno pomoč družinam in posameznikom v stiski lahko prispevate na dva načina: Z bančnim nakazilom (UPN): za prejemnika vpišite transakcijski račun SI56 0292 2001 9831 742 . Prejemnik: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana (opomba: na Slovenskih novicah direktno denarja ne smemo sprejemati, ker nismo registrirani kot dobrodelna organizacija, zato tukaj sodelujemo z Rdečim križem). Namen nakazila: Krambergerjev sklad. Koda namena: CHAR. Če želite prispevati pomoč posebej za prizadete v ujmi, ki je pustošila po Sloveniji, pripišite Obnavljamo Slovenijo in uporabite sklicno številko SI00-7265 .



Slovenske novice že več kot 30 let negujejo svojo dobrodelno noto. Novice so namreč edini časopis pri nas, ki ima dobrodelni sklad, poimenovan je po Ivanu Krambergerju. Na predvolilnem zborovanju v Jurovskem Dolu je 7. junija 1992 takratni predsedniški kandidat umrl pod strelom atentatorja, a Ivekov duh živi naprej. Po zaslugi tisočev širokogrudnih bralk in bralcev je sklad pomagal že več sto slovenskim družinam. In kar je najpomembneje: pripravljenost pomagati sočloveku v stiski ni med našimi bralci nikdar upadla.

V Slovenskih novicah najbolj cenimo trenutke, ko lahko poročamo o človečnosti in dobroti naše družbe. Slovenske novice namreč pripovedujejo tudi o nedosegljivem, ki pa postane z vašo pomočjo na lepem dosegljivo. Hiša, ki je uničena do tal, se ne bi nikdar tako hitro obnovila in tudi otrok ne bi mogel nikdar do tako pregrešno dragega zdravljenja, če ne bi obstajali prav vi, drage bralke in bralci Slovenskih novic, ki ste v vseh teh letih donirali v Krambergerjev sklad. Sklad Ivana Krambergerja, ki je bil ustanovljen, da bi pomagali ogroženim državljanom, je v več kot treh desetletjih postal sinonim za slovensko dobrodelnost. Ta je neizmerna.

Vabimo vas k sodelovanju: prispevajte v Krambergerjev sklad Slovenskih novic in olajšajte življenje stotinam družin, ki so zaradi ujme ostale brez strehe nad glavo ali s poškodovanimi domovi. V dobrih tridesetih letih delovanja smo prek sklada, ki je v upravnem odboru svoje dni združeval celo Milana Kučana in Jožeta Pučnika, zbrali sredstva za pomoč več kot 360 slovenskim družinam v stiski. Uničujoča ujma je zdaj postala skladov največji projekt. Več informacij na strani slovenskenovice.si/kramberger.