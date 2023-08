Načrti so se priljubljenemu glasbeniku spremenili čez noč (Suzy)

V luči podnebnih sprememb lahko v prihodnjih desetletjih pričakujemo še veliko več skrajnih vremenskih pojavov, ki so nedavno prizadeli tudi Slovenijo. Zaradi poplav je brez strehe nad glavo ostalo ogromno ljudi, med tistimi, ki so v času velikih nalivov pred vdirajočo vodo hiteli reševati osebne stvari, je tudi družina laškega glasbenika Dejana Krajnca, ki ga slovenska javnost pozna pod umetniškim imenom Dejan Dogaja. Devetindvajsetletni glasbenik je bil v trenutku, ko je Savinja nevarno narasla, s srčno izbranko na oddihu v Grčiji, in čeprav je imela njegova družina veliko srečo in ni ostala brez doma, nam je energični glasbenik po poplavi, ki je zalila spodnje prostore družinske hiše, zaupal, da česa podobnega ne pomni.

Naraščujoča Savinja tokrat ni imela milosti. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv, Rok Deželak

»Za Laško to sicer ni bil prvi tak skoraj vesoljni potop, takšnih poplav so ljudje na tistih koncih vajeni. Jaz sicer ne, menda pa je bilo leta 1990 zelo podobno. Poplavljalo je tudi na prelomu tisočletja, a pravijo, da je bilo vode enkrat manj. Spomnim pa se, da smo ob močnem deževju vsaj štirikrat ali petkrat izpraznili prostore in čakali, kaj se bo zgodilo. Voda na srečo ni vdrla v našo hišo, drugod po Laškem pa je bilo kar pestro. Za nas, Laščane, torej takšni vremenski pojavi niso nič novega, a nikoli se še ni zgodilo, da bi poplavilo v takšnem obsegu. Pri nas doma je tokrat voda segala meter visoko,« nam zaupa simpatični glasbenik.

Trenutki čakanja in nemoči

Spominja se trenutkov, ko se je z dopusta vračal domov, medtem ko so se doma že borili z vdirajočo vodo. »Vse skupaj se je začelo, ko sva se z dekletom peljala na letališče v Grčiji. Med poletom nisem vedel, kaj se dogaja, ob pristanku v Slovenijo pa je bil že marsikje kaos. Želela sva si le domov, a je bila Ljubljana povsem zabasana, nekateri konci po Sloveniji so bili neprevozni. Ves čas sem bil prepričan, da se mi bo uspelo vrniti domov, da bom lahko pomagal, saj sta oče in mama s pomočjo sosedov pošteno zavihala rokave, reševala stvari, prestavljala avtomobile in ostale dragocenosti. Slišali smo se prek videoklicev, obveščala sta me o stanju doma, a žal se tisto noč nisem mogel vrniti domov. Z dekletom sva prespala v Kranju, naslednje jutro sem odrinil proti Laškemu, do katerega sem se prebijal štiri ure. Do mojega prihoda je voda že upadla in je bilo treba kar trdo poprijeti in začeti čistiti mulj, ki je ostal v hiši. Občutek, ko veš, da se doma dogaja kaj takšnega, a ne moreš prvi trenutek pomagati in biti zraven, je grozen,« pravi Dejan in doda, da so hišo očistili, zdaj se morajo stene še posušiti, da bodo lahko dokončali sanacijo prostorov, ki jih je zalila Savinja.

Spremenjeni načrti za gradnjo

Pogled nanjo z balkona domače hiše je čudovit, prizna, tako pravijo tudi vsi, ki so ga kdaj obiskali, a življenje tik ob vodi prinaša tudi določeno tveganje. »V zadnjih tridesetih letih smo imeli trikrat vodo v hiši. Takrat res ni bilo fajn, drugače pa je zelo lepo,« se namuzne. S srčno izbranko Kiaro že mesece načrtujeta gradnjo svojega doma tik ob hiši njegovih staršev, a naš glasbenik iskreno prizna, da imata zdaj nekaj pomislekov glede gradnje.

Voda je že večkrat ogrožala njihovo hišo, a nikoli ni bilo tako hudo. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv, Rok Deželak

Zaupa nam še, da na določena dovoljenja še čakata, a nad idejo, da bi tudi njun dom, ki si ga želita zgraditi po svojih merah in okusu, stal ob Savinji, nista obupala. Pevec si namreč želi ostati ob Savinji, v Laškem, kjer je odraščal in o katerem pravi, da je najlepše mesto na svetu. »Poplava me od tega ni odvrnila, saj bi hišo gradil na ta način, da bi bila prilagojena takšnim razmeram. Sicer nisem gradbinec, a sem prepričan, da se vse da urediti. Nisem obupal nad gradnjo, saj je naša lokacija najlepša v Laškem,« se zasmeji in doda, da so se nekateri načrti kljub temu spremenili. »Pred tem se mi je zdela odlična ideja, da bi imel v kletnih prostorih glasbeno sobo z vso opremo, zdaj pa to enostavno ne pride v poštev. Spodnji prostori bodo verjetno namenjeni avtomobilom in kakšni sobi za druženje,« pravi Dejan, ki je še prepričan, da bi bilo treba v strugo Savinje vložiti nekaj denarja in dela, da posledice neurij ne bi bile tako hude, kot so bile pred dvema tednoma.