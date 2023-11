Estradniki in veterani stopili skupaj za nesrečne Črnjane

V Črni na Koroškem je minulo nedeljo potekala glasbeno nogometna dobrodelna tekma, ki je na stadion v tej hudo prizadeti koroški občini v avgustovski ujmi privabila precej ljubiteljev nogometa, pa tudi glasbe. Za žogo so se po stadionu podili člani veteranske ekipe Nogometnega kluba Peca ter člani reprezentance slovenskih estradnikov, v kateri so tudi številna znana glasbena imena. Pa tudi nekaj športnikov, med njimi je bil smučarski skakalec Žiga Jelar.

Dobili 3000 evrov

»Imeli smo smolo z vremenom, saj je deževalo, zato je bilo obiskovalcev manj, kot smo si želeli. Kljub temu je bil to lep dogodek za vse nas in Črnjani in Črnjanke se vsem glasbenikom iskreno zahvaljujemo, da so prepoznali stisko številnih ljudi. Izkupiček od vstopnine in donatorjev je na koncu znašal 3000 evrov, ta denar pa bomo namenili vsem našim prizadetim občanom po seznamu, ki ga imamo, nekaj pa ga bo tudi za prizadeta športna društva v naši občini. Znano je namreč, da je vodna ujma popolnoma uničila tudi naše kegljišče, prav tako je bila zalita atletska steza,« nam je po dobrodelni tekmi povedala županja občine Črna Romana Lesjak.

Kot je dodala, je bila nad odzivom vseh, ki so prispevali, prijetno presenečena. »Veliko je bilo namreč takšnih, ki so se že vnaprej opravičili, da jih na samo tekmo sicer ne bo, a da z veseljem kaj donirajo,« je še dejala Lesjakova. V Črni sicer tudi minule dni niso spali povsem brez skrbi, še pred prazniki so zato hiteli s sanacijo, da morebitne večje količine dežja ne bi povzročile še večje škode.

Imeli tudi glasbeni program

Sicer pa tudi tokrat na stadionu v Črni ni bila v ospredju zgolj nogometna žoga, čeprav so estradniki in veterani dali vse od sebe, temveč so bili obiskovalci deležni tudi glasbenega programa. V njem so, poleg Jožeta Potrebuješa, tudi kapetana gostujoče ekipe estradnikov, nastopili koroški glasbeniki Milan Kamnik, Milan Pečovnik - Pidži, Adi Smolar, Fredi Miler, pa tudi Dani Gregorc.