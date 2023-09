Dobrodelni Mostovi življenja že to nedeljo: nastopile bodo legende slovenske glasbe

Številnim, ki so jih v začetku letošnjega avgusta prizadele poplave, bodo v septembru na pomoč priskočili slovenski glasbeniki. »Veliki dobrodelni koncert za pomoč prizadetim v poplavah je edinstvena priložnost, ko se bodo v enem večeru odprla grla vrhunskih domačih glasbenikov in vaša srca za dober namen. Koncert bo v nedeljo, 10. septembra, ob 18. uri v Športni dvorani Domžale,« sporočajo organizatorji koncerta, ki so ga naslovili Mostovi življenja.

Nastopile bodo legende slovenske glasbe: Magnifico, Nuška Drašček, Zoran Predin, Nina Strnad, New Swing Quartet, Slavko Ivančić, Alenka Godec, Rok Lunaček (Flirrt). Spremljali jih bodo vrhunski instrumentalisti: Nejc Škofic, Jan Gregorka, Miha Petric in Žiga Kožar. Dogodek bo povezoval Robert Pečnik - Pečo.

Na voljo je omejeno število vstopnic, zato si čim prej zagotovite svojo za nepozaben večer, s katerim boste pomagali tistim, ki so utrpeli posledice po nedavnih poplavah. Sredstva bodo v celoti namenjena družinam iz okolice Domžal, ki jih bodo na dogodku tudi predstavili.

Dogodek organizira klub Blunout v sodelovanju z Občino Domžale in Krajevno skupnostjo Radomlje.