Dijaki za Luče zbrali dobre štiri tisočake (FOTO)

Dijaška skupnost Gimnazije Celje – Center (GCC) in Društvo GCC sta pripravila dobrodelni koncert in obenem dobrodelno druženje generacij Naših 111, na katerem so za občino Luče, ki je bila v nedavni vodni ujmi ena najbolj prizadetih, zbrali več kot štiri tisoč evrov.

Gimnazija Celje – Center je z več kot 950 dijaki, skoraj 100 zaposlenimi, številnimi zunanjimi strokovnimi sodelavci in razvejano nacionalno ter mednarodno partnersko mrežo ena največjih srednjih šol v regiji. Ustanovljena je bila leta 1912 kot II. osnovna šola v Celju, danes pa izvaja tri izobraževalne programe (gimnazija, umetniška gimnazija – likovna smer in predšolska vzgoja) ter slovi po številnih uspehih na najrazličnejših tekmovanjih, izjemno razgibanem obšolskem življenju in visokih učnih uspehih.

Za smeh je poskrbel Dejan Ikovic - Bushi.

Bivši predsednik

Že šestnajsto leto zapored pa sta Dijaška skupnost GCC in Društvo GCC pripravila dobrodelni koncert, s katerim tradicionalno začenjajo dobrodelne in prostovoljske akcije, ki so jih dijaki in mentorji šole, ki se že nekaj let zapored lahko ponaša z nazivom Junaki našega časa Slovenske filantropije, pripravili v tem šolskem letu. Osrednji glasbeni gost je bil pevec Boštjan Nipič - Nipke, nastopili so tudi glasbeni sestavi GCC, v stand up komičnem delu pa se je pridružil tudi Dejan Ikovic - Bushi.

Gipsy sextet z Zaro Kregar

Dogodek je organiziral 4. d razred, udeležila pa sta se ga tudi bivši predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in podžupan Mestne občine Celje Uroš Lesjak. Dijake sta spodbudila k solidarnosti in dobrim delom tudi v prihodnje ter jim čestitala za vse plemenite akcije, ki so jih izvedli. Omenjeni koncert skupaj z umetniško akcijo poslikave in prodaje rabljenih srajc, ki so jo pripravili dijaki programa umetniška gimnazija – likovna smer, predstavlja eno večjih mladinskih humanitarnih akcij na Celjskem sploh.

GCC pop zbor pod vodstvom Sandre Feketija

Zbrali so dobre štiri tisočake, ki jih bodo v celoti namenili občini Luče, ki je bila v nedavni naravni nesreči ena najbolj prizadetih, za izkazano podporo pa se je dijakom zahvalil tudi župan Luč Klavdij Strmčnik, čeprav na daljavo, saj v teh dneh nevarnosti še vedno ni konec. Mentorica dijaške skupnosti Ana Metličar in koordinator glasbenega dela ter mentor več glasbenih zasedb Sašo Šonc pa sta ob koncu požela velik aplavz za odlično organizacijo in brezhibno mentorsko delo.

Nastop je goste pozitivno presenetil.

111 let mineva, odkar so zgradili šolo.

Tradicionalno srečanje

Dobrodelnosti se je pridružilo tudi tradicionalno srečanje generacij ob 111. obletnici izgradnje šolske stavbe, letos naslovljeno Vokalna eksplozija GCC. Glasba, druženje in dobrodelnost so zaznamovali osrednji dogodek Društva GCC, ki združuje nekdanje in sedanje dijake ter učitelje in podpornike GCC. Nastopili so sedanji in nekdanji dijaki, zbrani v zasedbe The Šlagers, FaVoZa, Nonet GCC, Dekliški pevski zbor, Gipsy sextet z Zaro Kregar, Ad hoc in premierno na velikem šolskem dogodku še GCC pop zbor, ki ga vodi nekdanja dijakinja Sandra Feketija in združuje mame nekdanjih in sedanjih dijakov ter podpornice GCC. Sicer pa se je akciji pridružil tudi Interakt klub Celje, ki je dobrodelno pekel mafine.