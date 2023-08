Neurja bodo pustila pečat na vinu

Obilne padavine in uničujoča toča so v juliju zlasti na Štajerskem povzročile ogromno škodo v vinogradih. Nekateri so ostali povsem brez grozdja, zaradi poškodb na trsih pa bo zmanjšan pridelek tudi prihodnje leto, napovedujejo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije.

Se bo kaj letine vendarle dalo rešiti? O tem, kako ravnati po toči v vinogradu, na KGZS pravijo, da je odvisno od tega, v kateri fazi rasti vinske trte je padala toča in kako močna je prizadetost trsov. »Na splošno velja, da je treba čim prej poskrbeti za temeljito zaščito s sredstvi, ki trto varujejo pred boleznimi in pospešujejo celjenje ran. Priporočamo tudi dodajanje listnega gnojila na osnovi aminokislin in morskih alg. Ti pripravki pospešujejo obnovo in povečujejo odpornost rastlin. Tudi močno poškodovane mladike je treba čim prej odstraniti iz vinograda,« so svetovali.

Po toči brez pridelka

Kot so še povedali na zbornici, lahko toča manjšega obsega vpliva tako na zmanjšanje količine kot kakovosti grozdja in vina, vendar je največkrat posledice mogoče toliko popraviti, da je v naslednjem letu trgatev normalna. »Če pa govorimo o katastrofalnih točah, potem pridelka v tekočem letu ni in sanacija vinograda lahko traja več let. Včasih je celo bolj smiselna krčitev in ponovna zasaditev,« menijo na KGZS.

Silovita neurja, ki smo jim priča v zadnjem obdobju, velik izpad pridelka in uničenje na trsih bi lahko marsikaterega vinogradnika povsem odvrnili od pridelave vina. Kot menijo na kmetijski zbornici, za zdaj tega, vsaj pri tržnih pridelovalcih, še ni pričakovati. Drugače je pri manjših, za katere se bojijo, da bodo zaradi vsakoletnih vremenskih neprilik, od pozebe do suše in toče, res postopoma opustili pridelavo grozdja.

Med možnostmi tudi dokup

Med mogočimi rešitvami in načini pomoči vinogradnikom na državni ravni bi bilo lahko podaljšanje roka za obnovo trajnih nasadov, da bi se tam, kjer so vinogradi že stari, v prihodnjih letih lahko lotili obnove. Drugi bi si lahko pomagali z dokupom grozdja, ki pa ga bo letos v Sloveniji težko opraviti, saj so neurja klestila skoraj po vseh regijah. V Radgonskih goricah denimo od 500 hektarov vinogradov niti eden ni ostal nepoškodovan, približno dve tretjini sta uničeni od 50- do 100-odstotno. Škode imajo za več kot milijon evrov.

Kolikšna bo skupna škoda pri slovenskih vinogradnikih, še ni znano. »Škoda še ni končno ocenjena, naša ocenjevanja, pri katerih opravimo samo zelo grobo oceno, še potekajo. Uradno ocenjevanje se bo začelo šele po sprejetju sprememb zakonodaje, ki naj bi jo vlada potrdila že do konca avgusta,« so sporočili s KGZS.

Na Primorskem dobra letina – vsaj po količini

K sreči so jo nekatere regije vendarle bolje odnesle. Nekaj škode sta sicer povzročila veter in sončni ožig, toča pa denimo ni poškodovala vinogradov Vinakoper, kjer tako pričakujejo, da bo letošnja letina količinsko dobra. »Kar zadeva kakovost, pa bomo morali z ocenami še počakati, kajti odvisna je od tega, kakšno bo vreme do trgatve. Po parametrih, ki jih spremljamo na grozdju, se bo trgatev v Istri začela nekoliko pozneje kot v preteklem letu. Tako bele kot rdeče sorte kažejo dobro. Vsekakor pa si zdaj, po obilnem deževju, želimo daljše obdobje lepega vremena, ki je potrebno za dobro dozorevanje,« so sporočili.

Kot so poudarili, seveda zahtevne vremenske razmere puščajo določen pečat vinu: »Glede na izzive letnikov se moramo tudi enologi veliko bolj posvečati določanju pravega časa trgatve in prilagajati tehnologijo predelave grozdja, da se lahko izognemo težavam, ki bi se lahko pozneje pojavile v vinu.«

Kakšne bodo cene?

Dejstvo je, da so neurja po Sloveniji naredila veliko škode, to pa pomeni tudi manjše količine letošnjega letnika. Poleg tega so bile kleti že po lanskem sušnem letu dokaj prazne in vse skupaj bo seveda vplivalo na razpoložljive količine vina tudi v prihodnjem letu. Kaj pa cene? V koprskem podjetju menijo, da se te ne bodo prilagajale le razpoložljivim količinam, temveč tudi rasti cen repromateriala in energentov.