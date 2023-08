Na Agri kopica pestrega dogajanja

Letošnji sejem na žalost poteka v senci ene najhujših naravnih katastrof, ki so doletele Slovenijo, vendar predstavniki organizatorja, Pomurskega sejma, menijo, da srečanja na sejmu Agra ne bodo prinesla le trenutka sprostitve od vsega hudega, ampak tudi izmenjavo izkušenj, nasvete iz prve roke ter ne nazadnje optimizem in sodelovanje.

»Vse to bomo najbolj potrebovali za odpravo posledic pričujočih ujm in uspešen razvoj v prihodnosti. Posebna pozornost bo na sejmu Agra namenjena prav ozaveščanju o posledicah podnebnih sprememb, njihovem preprečevanju in odpravljanju škode,« je povedal Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma, in dodal: »Skupaj z vso Slovenijo in njenimi prijatelji smo se v začetku avgusta tudi sodelavci Pomurskega sejma s strahom ozirali v kraje in pokrajine, ki so jih ujme najbolj prizadele. Neizmerne količine vode, ki so jih prinesli oblaki in naraščajoče reke, so ob dveh tretjinah države poplavile tudi del pomurskega sejmišča, vzorčne nasade, manežo in hleve. Voda je odtekla in vse svoje sile smo usmerili v odpravo posledic. Podobno je po vsej Sloveniji. Popravljamo, obnavljamo, nekateri morajo žal začeti graditi, sejati in saditi na novo ... Zares dobra novica pri tem je le stara resnica, da nas težave povežejo in jih znamo reševati človeško, v sodelovanju. In ravno pripravljenost na sodelovanje je tisto, česar nam ne sme zmanjkati. Indija izkazuje sodelovanje kot letošnja država partnerica sejma. Kot gostujoče države in regije so se ji pridružile mnoge druge.«

Kmetijsko živilski sejem Agra FOTO: Foto: Jure Eržen/delo

Tudi letošnja Agra bo ponudila na ogled vrhunsko tehniko, opremo in sredstva za kmetijstvo, gozdarstvo, vinarstvo in živilstvo. S strokovnimi razstavami živali bodo predstavili vrhunske rejske dosežke, na saniranih sejemskih vrtovih pa bodo prikazali nekatere sonaravne prakse gojenja rastlin. »Predstavljeni bodo odlični pridelki in prehranski izdelki slovenske živilskopredelovalne industrije in dopolnilne dejavnosti kmetij. Vinska hala bo ponujala odlična vina ter vinogradniško in vinarsko opremo. Bogat bo program kmetijskih gradenj ter opreme za urejanje vrtov in okolice bivališč,« pravijo organizatorji sejma.

Indija država partnerica

Letošnja država partnerica sejma je Indija, ki se lahko pohvali z izjemno raznolikim in uspešnim kmetijskim sektorjem. Indija, sicer tudi pobudnica mednarodnega leta prosa, je znana po pridelavi žita, riža, stročnic, sadja, zelenjave, začimb in drugih poljščin. Njen napredek na področju kmetijske tehnologije, kot so pametne rešitve in digitalne platforme, pomeni pomemben prispevek k učinkovitosti kmetijskega sektorja. Sodelovanje med Indijo in Slovenijo na sejmu bo tako omogočilo izmenjavo znanja, izkušenj, tehnologij, inovativnih rešitev in trgovinskih priložnosti, kar bo koristno za obe državi in širši evropski prostor.

Obiskovalci bodo lahko brezplačno pokusili turško kavo iz največje džezve na svetu, vpisane v Guinnessovo knjigo rekordov.

Indija seveda ni edina država, ki se predstavlja v Gornji Radgoni. Na skupinskih razstavnih prostorih sodelujejo še Bolgarija, Črna gora, Severna Makedonija, Madžarska, Kosovo, Avstrijska Štajerska, Ukrajina, Senegal ...

Sooblikovalci sejemskega programa

Pestro dogajanje sooblikujejo tudi najvidnejše vladne, zbornične in strokovne institucije. Tako je na primer ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pred sejmom organiziralo mednarodno konferenco ministrov EU in Zahodnega Balkana. Osrednje teme njihovih sejemskih dogodkov bodo ekološko kmetijstvo, zmanjševanje zavržkov hrane in promocija prosa. Promovirali bodo poklice kmeta in gozdarja ter ribištvo, pri čemer se bodo osredotočili na mlade. Predstavili bodo sheme kakovosti, izbrano kakovost in projekt košarice za zmanjševanje posledic naraščajoče draginje. Organi v sestavi ministrstva bodo na posebnih razstavnih prostorih prikazovali dobre kmetijske in prehranske prakse. Pripravljajo več tehtnih strokovnih posvetov in okroglih miz.

V nedeljo se bodo mladi kmetje pod okriljem Zveze slovenske podeželske mladine predstavili na posebni tržnici. Za mlade obiskovalce pripravljajo igro Odkrij Agro, v kateri udeleženci zbirajo žige pri ključnih razstavljavcih na različnih lokacijah. Tako obiščejo vse relevantne razstavne prostore in spoznajo širino, ki jo predstavlja sejem. Napovedujejo tudi strokovni dogodek na temo sodobnih tehnologij v kmetijstvu in več okroglih miz na druge aktualne teme.

Kmetijsko živilski sejem Agra Foto: Jure Eržen/delo

Svoje delovanje bo predstavila tudi Zadružna zveza Slovenije, pri čemer bo sreda kot dan zadružnikov še posebej živahna. Na ta dan bodo podelili tudi priznanja Zadružne zveze Slovenije. Na osrednjem razstavnem prostoru pripravljajo tradicionalne aktivnosti, v središču pozornosti bodo zlasti aktivna promocijska kampanja Grižljaj, ki nas resnično nahrani ter druge aktualne teme. Svoje delovanje in ponudbo bodo na skupnem razstavnem prostoru predstavile tudi zadruge članice zveze, izvedli bodo aktualne okrogle mize in novinarske konference.

Tudi za ljubiteljske vrtičkarje

Vrtičkarji in kmetje si bodo lahko pod strokovnim vodstvom ogledali vzorčne nasade rastlinske proizvodnje ter spremljali zanimive delavnice in predavanja: osrednji demonstracijski vrt Biotehniške šole Rakičan, poligon Zeleni dragulji narave, permakulturni vrt z biodinamičnim načinom pridelave, predstavitve Društva za permakulturo Slovenije, sejemsko učno gozdno pot s predstavitvijo dreves, grmovnic in vrst lesa iz slovenskih gozdov, slovenski trsni izbor, ekstenzivni nasad starih sort jabolk in vzorčni čebelnjak z gredico medovitih rastlin.

Kozolec podnebnih ciljev

Letošnja pridobitev Pomurskega sejma je tradicionalni kozolec toplar v vzorčnih sejemskih vrtovih. Kozolec zaznamuje slovensko kulturno krajino in je v smislu trajnostne in ekološke gradnje najbolj tipičen primer odnosa do narave in kmetijstva. Z njim na nazoren način prikazujejo problematiko podnebnih sprememb, koz zgled, kako lahko brez dodatne energije poskrbimo za sušenje in hranjenje kmetijskih pridelkov ter hrambo opreme in strojev. Pri preprečevanju posledic podnebnih sprememb imajo pomembno vlogo kmetijstvo ter še zlasti gozdarstvo in racionalna raba energije. Slovenijo odlikuje veliko gozdno bogastvo, za obdelavo lesa pa ni potrebne veliko energije ... Postavitev kozolca na sejmišču tako sama po sebi pomeni promocijo ukrepov za blaženje podnebnih sprememb. Hkrati se kot primer dobre prakse predstavlja kot arhitekturna in kulturna vrednota na podeželju, ki jo moramo ohranjati in negovati.

Cene enodnevnih vstopnic vstopnica, kupljena prek spleta: 7 evrov vstopnica za odrasle, kupljena na blagajni sejmišča: 9 evrov vstopnica za upokojence in starejše od 60 let: 7 evrov družinska vstopnica (dva odrasla in štirje otroci do 18. leta): 18 evrov

