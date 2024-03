Znamenje zaščite ima lahko več pomenov

Ker se pojavlja v različnih kulturah in tradicijah, lahko simbolizira veliko različnih stvari. Zato vam razkrivamo nekaj možnih pomenov.

Kako jo uporabljati Simbol lahko uporabljate na številne načine, od nošenja nakita do razstavljanja hamse kot umetnine v svojem domu. Kaj pa če se ne opredeljujete nujno za duhovnega ali vernega človeka ali če hamsa ni nastala ravno v vaši državi ali skupnosti, iz katere izhajate? Ali je primerno, da jo nosite ali razstavljate? Če to počnete na spoštljiv način, vam najbrž ne more škoditi, saj s simbolom zaščite običajno ni mišljeno nič slabega. Ker pa se pojavlja v številnih kulturnih in verskih tradicijah, nekateri strokovnjaki pravijo, da je na splošno sprejemljivo ravnati s simbolom na oseben način – ali celo skupaj s simboli in amuleti iz lastne kulture. Na splošno je podobna simbolom, kot so zlo oko, lotosov cvet, mandala in simbol om – vsi ti imajo različne kulturne pomene, vendar se uporabljajo in upodabljajo v različnih kontekstih ter jih uporabljajo različne kulture in sistemi verovanja. Da bi se izognili prisvajanju simbola hamsa ali katerega koli drugega simbola, si vzemite čas za učenje, razumevanje in zavedanje, kaj podoba pomeni, namesto da bi jo preprosto nosili kot del mode. To vam lahko pomaga tudi pri globljem razumevanju božanske zaščite, ki jo ponuja hamsa.

Zaščita pred škodovanjem

V različnih kulturah je eden najpogostejših pomenov hamse zaščita, predvsem navzgor obrnjena. To si lahko razlagamo kot roko, ki daje znak za zaustavitev pred negativnimi vplivi zlega očesa. Ne glede na to, ali se želite zaščititi pred fizičnimi ali čustvenimi težavami ali odvrniti negativno energijo na splošno, vam lahko nošenje ali prikazovanje simbola hamsa pomaga.

Za blagoslov gospodinjstva

Če ste se pravkar preselili v nov dom ali pa želite preprosto odgnati slabe vibracije v svojem prostoru, vam pomaga očistiti negativno energijo. Tako navzdol obrnjen amulet prinaša blaginjo in blagoslov gospodinjstvu. Vizualno si lahko razlagamo, da navzdol obrnjena dlan pomeni »predajanje« ali »deljenje«.

Za srečo

Poleg tega, da ponuja zaščito, lahko predstavlja tudi srečo – zlasti v judovski tradiciji, čeprav ni izključno judovski simbol, saj se pogosto uporablja tudi v arabskih državah, vključno z Marokom, Alžirijo in drugod.

Simbolizira duhovnost

Kot smo že omenili, lahko hamsa predstavlja duhovnost kot celoto. V hinduizmu pogosto predstavlja končno resničnost, imenovano Brahman, v budizmu pa univerzalnega duha ali celo osvoboditev iz kroga reinkarnacij.

Predstavlja božjo roko

Še en možni pomen hamse je duhovna zaščita. Prikazuje pet prstov desne roke in naj bi bila simbol Božje roke, ki nas varuje.

Za izražanje poguma

V hindujskih in budističnih tradicijah se kot duhovni simboli uporabljajo mudre, ki v sanskrtu pomenijo 'geste'. S tega vidika lahko hamse pomenijo tudi pogum, hrabrost in spoštovanje. Mudra abhaya, pri kateri je desna roka dvignjena v odprtem, naprej obrnjenem položaju, se neposredno prevaja kot neustrašnost.

Če je obrnjena navzdol, nosi blaginjo in obilje ter v vaše življenje vabi dobre stvari. Če je obrnjena navzgor, nas ščiti pred slabimi vplivi, željami in celo lastnimi negativnimi čustvi.

Kot ženska sveta roka

Ker je že dolgo povezana s pomembnimi ženskimi osebnostmi v različnih kulturah in religijah (kot so Fatima, Mirjam in Marija), nekateri menijo, da je simbol povezan z božansko ženskostjo, sočutjem in celo plodnostjo. Drugi viri navajajo, da so bile ženske v verski umetnosti pogosto upodobljene, kako z odprto desno roko varujejo pred zlom in celo branijo svojo domovino. Tako lahko hamsa poleg zaščite predstavlja tudi pravičnost, poštenost in moč.