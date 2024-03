Zmagovalec talentov ima prvo skladbo

Domen Kljun, ki je lani, tik pred božičem, v finalni oddaji šova Slovenija ima talent s pesmijo Ota Pestnerja Vrača se pomlad prepričal gledalce in gledalke, da si zasluži zmago, in prejel največ glasov, je tri mesece pozneje na radijske postaje poslal svojo prvo skladbo z naslovom Le s teboj. Posebej zanj sta jo ustvarila vrhunski glasbenik in studijski mojster Tadej Mihelič, ki je skomponiral glasbo in dodal aranžma, in njegova žena Ylenia Zobec Mihelič, ki je ustvarila besedilo. Ne povsem po naključju, saj so tako Kljun kot Miheličeva doma iz okolice Ribnice: Kljun živi na prečudoviti kmetiji na Pustem Hribu pri Ortneku, Miheličeva pa v Sodražici.

V videospotu lahko vidimo tudi konje, ki jih Domen in njegova žena obožujeta. FOTO: osebni arhiv

»Le s teboj je pesem, ki nas opominja na moč ljubezni in na pomembnost tistih posebnih trenutkov, ki jih delimo z ljubljenimi osebami,« pravi Kljun. Za celotno avdioprodukcijo je poskrbela ekipa M-MEDiA, z ekipo NoVisuals pa je nastal videospot, ki so ga snemali v domačem okolju ter na prekrasnem dvorcu Novo Celje. V njem lahko na kmetiji Lemar Arabians občudujemo konje, ki jih ima zmagovalec šova tudi v domačem hlevu, in to kar okoli 30, za te čudovite in plemenite živali ga je navdušil oče. Na konja Domen največkrat sede z ženo Nino ali pa mu družbo delajo prijatelji.

Domen Kljun je preprost fant, ki obožuje petje in domačo kmetijo. FOTO: Mediaspeed.net

To seveda ne bo edina skladba 25-letnega pevca, saj v studiu že pripravlja nove pesmi, ki bodo luč sveta ugledale v naslednjih mesecih. Sicer pa Domen priznava, da se mu je po zmagi v televizijskem šovu življenje precej spremenilo. Seveda na bolje. »Dejansko se mi dogajajo stvari, ki si jih lahko želiš samo v sanjah. In, ja, nastop in zmaga sta me še bolj spodbudila k ustvarjanju glasbe, temu se posvečam z vsem srcem,« še pravi Kljun.