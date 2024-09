Zlatko: Challe Salle zame ne obstaja več

Eden najprepoznavnejših slovenskih raperjev je glasbeno pot začel v mladosti, ko je ustvarjal rap glasbo, ki izraža socialne teme, osebne izkušnje tudi iz obdobja odraščanja na ljubljanskih Fužinah, in kritiko družbenih razmer. Letos je Ljubljančan veliko prahu dvignil s kontroverznim raperskim dvobojem s Challetom Salletom, zdaj pa pozornost preusmerja izključno nase in v svet pošilja skladbo Naj gori. Predstavil jo je kot odziv na družbene razmere in osebne boje, ki jih doživlja kot umetnik. »Delovno, pestro, pripravljalno in ustvarjalno,« opiše vzdušje pred velikim koncertom, poleti je večino časa preživel z družino. »Otroci so super izkoristili počitnice, tudi nekaj dni na morju je bilo nepozabnih.« Ker se nova pesem dotika stereotipov in pričakovanj, ki so pogosto naložena posameznikom v družbi, ga povprašam, kako njemu uspeva vse uskladiti s tako veliko družino, saj ima kar pet otrok. »Ne rečem, da je lahko, a na srečo sem zgodaj spoznal, da jamranje ničesar ne olajša in da je vse mogoče, tudi če se stvari ne odvijajo, kot bi si sam želel. Na koncu je pomembno, da si ne moreš očitati, da se nisi dovolj potrudil, ker ko daješ vse od sebe, je to dovolj, ker več od tega ne moreš dati.« In še doda: »Ko ustvarjam, se počutim živega, zadovoljnega in tudi male stvari spreminjamo v dragocene trenutke.«

Pomembno je biti pomirjen

Za glasbenikom je bogata karierna pot, polna tako vzponov kot padcev, njegova glasba govori sama zase. FOTO: Igor Modic

Na začetku poletja se je znašel v kontroverznem glasbenem dvoboju s Challetom Salletom in njegova pesem Klepc laže, ki ji je sledila še pesem Klepc krade, je v tednu dni presegla 700.000 ogledov na platformi youtube. »Številke so mi jasne, a svojega srca ne vežem na njih, ker danes nekateri artisti kupujejo sledilce in oglede, da bi delovali bolj prepričljivo, ker očitno njihovo delo ni dovolj. Nič od tega ni bilo v mojih rokah, razen kulija in pravice, da obranim svoje dostojanstvo po javnem napadu in poniževanju mojega dela, ki pa je v nasprotju z mnogimi tudi moje življenje.« Kdaj bosta s Challetom Salletom dokončno zakopala bojno sekiro? Zlatko izstreli: »Ta zgodba je zame zaključena. Zame on ne obstaja več.« Zasledila sem zapise, da ga je afera s Challetom Salletom znova izstrelila med zvezde, zato ga vprašam, kaj meni o tem. »V mojih očeh ni bila nikoli pomembna prepoznavnost ali prisotnost v medijskem prostoru, ker moj plamen inspiracije ne ugaša in ni vezan na to, koliko sem prisoten na sceni. Pomembno je biti pomirjen z vsem, kar nas doleti, in živeti dan po dan. V košarkarskem žargonu bi rekel, da se mi je ponudila visoka podaja, jaz sem skočil, ujel žogo in jo zabil v koš.«

Delal z dobrimi nameni

Ko se spominjava preteklosti, pove: »Preteklost je dobra iz več razlogov. Eden je ta, da jo lahko umetnik uporabi za ustvarjanje, drugi pa, da se vsak človek zaveda, da je vse minljivo. Dobri in težki trenutki skupaj tvorijo celoto in iz preteklosti se lahko veliko naučimo, tudi to, da se od nje ne živi.«

Zlatko je skozi leta postal glas generacije, ki si upa izpostaviti družbene nepravičnosti skozi rap, ki je hkrati provokativen in poetičen. FOTO: Igor Modic

Za glasbenikom je bogata karierna pot, polna tako vzponov kot padcev, njegova glasba govori sama zase. »Kar koli sem počel, sem vedno delal z dobrimi nameni. Velikokrat so moja stališča in pogledi na svet povzročili, da se določeni niso strinjali z menoj, in to je ok, ni pa dobro, da zato, ker sem javno izpostavljen, ne smem zavzemati svojih stališč, ker to ni dobro za karierno pot, in to vse razumem, ni pa niti dobro za moje srce, ko vidim, kaj vse je narobe v družbi, in da ostanem tiho.« Na glasbeni sceni je aktiven že več kot 18 let, zato pogovor nanese tudi na to, kako se je glasba v tem času spremenila. »Glasba se vedno spreminja in artisti so tisti, ki se odločajo, v katero smer bodo pluli. Pri ustvarjanju ima vsak pravico, da sledi trendu ali srcu, morda nečemu tretjemu, ker na koncu dneva so ljudje tisti, ki se odločijo, kaj bodo poslušali. No, vsaj tisti, ki znajo prisluhniti s svojimi ušesi.« Ko se zazreva v razgibano okolico, še doda: »Marsikaj opazim, samo nisem jaz tu, da razlagam, katera nogavica gre na katero nogo. Tisto, kar mislim, napišem in posnamem, v studiu ustvarimo komad, in to je zame dovolj.«

Zdaj Zlatko prihaja na eno izmed najbolj zaželenih prizorišč v Ljubljani – v Križanke, kjer bo 14. septembra koncert Prek trnja do zvezd: »Ker je tako najbolj enostavno opisati pot in zgodbo vseh ljudi, ki so sledili svojemu srcu in niso izgubili upanja, ko ni šlo vse po njihovem planu.« Odločitev za Križanke ni naključna. »Nisem se odločil jaz, na meni je bilo samo, da sprejmem ali ne, ampak ker žabe ni težko nagovoriti, naj skoči v vodo, smo ponudbo sprejeli, in zdaj se veselimo koncerta.«

Nasmej se, ker tudi to je dobro delo

Na odru se mu bodo pridružili številni gostje: Nipke, Eva Beus, Mirko, Trkaj, Tina Marinšek, JunioR, Doša, Drill, Ghet, Leyre, nekaj ostaja skritih. »Z moje strani lahko pričakujete dobro glasbo, super goste, za ostale stvari pa se boste mogli sami znajti – seks, droga in rock'n'roll.«

Zlatan Čordić in Zlatko Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Zlatko je skozi leta postal glas generacije, ki si upa izpostaviti družbene nepravičnosti skozi rap, ki je hkrati provokativen in poetičen. »Glede na to, kako veliko ustvarjamo, imamo trenutno posneto veliko novih komadov, kar pomeni, da lahko pričakujete nov album. Po Križankah sem dosegljiv za nove nastope po Sloveniji, ker sem se zdaj šparal za veliki koncert.« Aktiven je tudi v družbenih in humanitarnih projektih, znan je tudi po tem, da vedno na glas pove svoje mnenje in stališče. »Večinoma tisto, kar me moti, razdelam prek komadov, ampak tisto, kar je pa res grozno, je stanje v Gazi in genocid, ki se dogaja vsem pred očmi, isti ljudje, ki danes obsojajo fašiste, bi bili tiho v času fašizma, in Gaza je dokaz.« Kot aktiven družbeni kritik in zagovornik človekovih pravic iskreno pove: »Trudim se biti objektiven, res je, da sem optimističen, pa vseeno vidim, koliko je nepravice in da smo postali družba, ko se v večini primerov premakne šele takrat, ko se neka zadeva dotakne njih. Svet je lep, ljudje smo dobri in umazani. Včeraj je že mimo, jutri šele pride, zdaj izkoristi dan, da ti ne uide. Nasmej se, ker tudi to je dobro delo!«