Kvartet Svit sestavlja pet pevcev, šesta članica s citrami bogati moške glasove, medtem ko sedmi član ob izvajanju narodno-zabavne glasbe zaigra na harmoniko. Na letošnjem 31. Vurberškem festivalu, na katerem so se predstavili kot Kvartet Svit z Marino in Tomažem, so prejeli zlatega zmaja strokovne komisije za valček Tople poletne noči ter plaketo Fanike Požek za najboljše besedilo. Tega je sicer napisal Miha Vitovc, za čigar psevdonimom se skriva znani slovenski glasbenik. Festival s tradicijo Za nami je prvi letošnji festival narodno-zabavne glasbe, na katerem se že 31 let predstavljajo vo...