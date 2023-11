Živalski vrt prihodnosti ima tudi dinozavre

Sloni, žirafe, kenguruji. Pingvini, velikanski kiti in mogočne gorile. Pa tudi dinozavri, ki so z obličja zemlje izginili že pred milijoni let. Vse to lahko vidite v živalskem vrtu v avstralskem Brisbanu, kjer se lahko njegovih prebivalcev celo dotaknete. Toda – pozor! Če boste z roko segli v zevajoče žrelo nilskega konja, vam je ta ne bo odgriznil. Če ne odskočite pred čredo nosorogov, vas ne poteptajo do smrti, ampak zdrvijo skozi vas kot živalski duhovi. In če boste pobožali severnega medveda, bo šla vaša roka ob tem dobesedno skozi žival. Vse je videti kot v vsakem drugem živalskem vrtu, a je le velikanska utvara. Živali tu v resnici niso v kletkah ali ogradah. Še več, živali sploh ni. Videti so povsem resnične, četudi so vse prebivalke tega futurističnega živalskega vrta hologrami, torej s pomočjo laserske svetlobe ustvarjene tridimenzionalne gibajoče se slike.

Med petdeseterico je tudi kameleon. FOTO: Axiom Holographics

»Živali pridejo v sobo, se sprehodijo skoznjo, obiskovalci pa jih lahko pobožajo, tako kot v filmih. Iztegneš roko in potrepljaš leva,« je o edinstvenem zabaviščnem parku, ki je letos odprl vrata, povedal Bruce Dell, njegov idejni oče in izvršni direktor podjetja Axiom Holographics, ki nam je dalo prvi živalski vrt brez živali. Gre za pilotni projekt, ki nam morda razkriva prihodnost živalskih vrtov.

Hologrami so naša prihodnost, napoveduje idejni oče hologramskega živalskega vrta.

Hologramska predstava

Hologrami živali so popolne kopije resničnih bitij. FOTO: Axiom Holographics

Devetdesetminutna predstava vas popelje v živalska kraljestva Azije, Južne Amerike, Afrike, Avstralije in Antarktike. Znajdete se lahko celo v davno izginulem svetu, v katerem se sprehajate med dinozavri. Pokukate v živahni podvodni svet koralnih grebenov. »Ogromno je smeha, ogromno je kričanja ... toda ko mimo priplava 30-metrski kit, iz nekega razloga vsi utihnejo. Kot da bi zaradi strahospoštovanja, da so v bližini tega mogočnega bitja, vsi onemeli,« o odzivu obiskovalcev pove Dell.

Ko mimo obiskovalcev priplava velikanski kit, oddaljen le za iztegnjeno roko, vsi onemijo. FOTO: Axiom Holographics

Pri tem še razloži, da predstava temelji na novi »globinski« hologramski tehnologiji, ki te živalske projekcije oživi in ustvari edinstveno virtualno izkušnjo. In da je ta še bolj resnična, nam s posebno tehnologijo ne zdramijo zgolj vidnih občutkov, ampak vzdražijo tudi druge čute, da zavonjamo rože in drevesa, ki jih vidimo ob živalih, zaradi posebnega zračnega sistema nas bo v arktičnem svetu bičal veter ... »Hologramske živali so popolne tridimenzionalne kopije resničnih živali. V naravni velikosti, tudi vedejo in oglašajo se kot izvirniki iz mesa in krvi.«

Tehnološka revolucija

V nenavadnem živalskem vrtu je na ogled 50 hologramskih živali, ki nenehno dobivajo nove stanovalce, izkušnjo pa nadgrajujejo z vselej novimi posebnimi učinki. A to je šele začetek poti, na katero je zakorakalo podjetje Axiom Holographics. Po poskusni dobi v brisbanskem živalskem vrtu jih želijo odpreti še več na drugih koncih sveta. Podpisali so že pogodbo z vesoljskim velikanom Airbusom in ameriško korporacijo Honeywell, na Maldivih pa za luksuzni hotel v lasti Billa Gatesa gradijo hologramski akvarij.

»Vsi pričakujejo hologramsko revolucijo. Kar vidimo v znanstvenofantastičnih filmih, bi lahko že zdavnaj imeli. Toda hologrami so bili vedno zelo dragi,« Dell razložil o velikanskih stroških, ki so bili doslej največja ovira pri ustvarjanju tovrstne virtualne resničnosti. »Čutili smo, da lahko nekaj naredimo, da te stroške močno oklestimo.« In ustvarili so posebne algoritme, ki omogočajo, da za izdelavo holograma ne potrebujejo več desetih računalnikov, ampak le še enega. »Pogosto govorimo o tehnološki revoluciji – televizija, avtomobili, mobilni telefoni. Vprašanje pa je, kaj pride naslednje. In odgovor na to nam mediji in znanstvena fantastika ponujajo že leta – naslednja je na vrsti hologramska revolucija, s hologrami na vsakem koraku in za vsakim vogalom,« napoveduje.