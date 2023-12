Ženske se le počasi prebijajo v moški svet informatike

V Sloveniji imamo veliko talentiranih žensk, ki se ukvarjajo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) in soustvarjajo prihodnost digitalnega sveta. A čeprav podjetja v informacijskem sektorju veliko delajo za inkluzivnost, v vodah IKT še vedno prevladujejo moški. Delež žensk v sektorju ​IKT je sicer zrasel, a je še vedno pri le 17 odstotkih. In to ni le vprašanje enakopravnosti, temveč tudi izgubljena priložnost za gospodarsko rast in inovacije. 17 odstotkov žensk je trenutno v sektorju IKT. Ženske imajo pomembno vlogo v razvoju IKT, vendar se soočajo s številnimi izzivi, ko gre za n...