Konec julija sta v 12 urah umrla dva znana Pomurca, in sicer nedavno upokojeni zdravnik, specialist patolog, 66-letni Jurij Miloš Borovšak in športni novinar Gorazd Gider, ki bi v petek, 29. julija, praznoval 47. rojstni dan. V soboto, 23. julija, malo po enajsti uri zvečer se je Gider hotel usesti na kolo, a se je prevrnil in obležal. Reševalci so ga oživljali, pomagati pa mu žal niso mogli več. Šlo naj bi za srčni zastoj. Kot nam je povedal skrušeni oče Tonček, ki ga od 25. februarja letos spremljajo same tragedije, saj je najprej izgubil ženo, nato sestro in zdaj še starejšega sina, je Gora...